‘La noche de Rober’ pone a jugar a famosos y espectadores

Roberto Vilar no oculta sus nervios, fruto de la responsabilidad y de la emoción por la oportunidad que tiene por delante. Lleva más de 15 años en la televisión autonómica gallega, donde incluso tiene en la actualidad un programa con su nombre en el título, Land Rober, que presenta, produce y dirige. Parte del espíritu de ese espacio que se emite los jueves en TVG, con invitados, sketches, juegos y mucho humor, se traslada ahora a La noche de Rober, la nueva apuesta de Antena 3 para la noche de los viernes (22.00).

Aunque Roberto Vilar puede ser un rostro desconocido para el público fuera de Galicia, no lo son los cómicos que le acompañan: Silvia Abril, que aparecerá encarnando a diferentes personajes, José Corbacho, Leo Harlem y Anna Simón. El espacio, que arrancará grabado pero que aspira a emitirse en directo, contará con dos invitados por programa que, además de ser entrevistados y enfrentarse a su pasado y la nostalgia, tendrán que participar en diferentes juegos y retos. Algunas de las casi 300 personas del público asistente también serán parte del espectáculo con pruebas y apuestas. Todo en pos del entretenimiento familiar y del humor.

"La noche de Rober es algo que quiere llegar a un sitio y que ahora inicia un recorrido. Queremos hacer un programa de entrevistas, invitados, humor, interacción del público, personajes... queremos hacer muchas cosas pero nos va a llevar nuestro tiempo. Estamos probando y Antena 3 creo que tiene la paciencia para hacer prueba y error, que es la única manera que conozco de hacer televisión", dice Vilar, que confiesa que todavía no se encuentra "suelto" al frente del nuevo espacio. "Todavía no estoy en mi casa, tengo que hacerme con ella, entonces fluirá más. De momento, lo que más fluyen son las emociones. Parte del primer programa me lo hice llorando". En la primera entrega contará con Amaia y Alfred —en una entrevista grabada antes de ir a Lisboa para representar a España en Eurovisión este sábado— y Dani Martín como invitados.

Vilar defiende una televisión que apueste por el directo y el entretenimiento. "Estoy enamorado de la televisión, como medio me parece fantástico, con una capacidad enorme de llegar. Creo que este programa es la televisión, porque hay de todo. Es el camino que debe seguir la televisión. Da la sensación de que las series se empiezan a consumir más por otros sitios y la televisión debería ir a hacer shows en directo con invitados y juegos y para toda la familia". "La televisión moderna es como la televisión de antes pero dando una vuelta de tuerca", remata el presentador.