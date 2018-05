Orange lanza un canal de series en 4K

El 7 de mayo, Orange lanzará su primer canal de series en España, Orange Series. Sus contenidos estarán disponibles tanto en su programación lineal (en el dial 7) como a la carta y lo podrán ver sin coste adicional los clientes de Cine y Series de Orange TV.

Además, como anuncia la compañía en un comunicado, Orange Series será el primer canal lanzado por un operador en España cuya programación estará dedicada a series en calidad 4K, lo que permitirá a sus usuarios disfrutar de contenido con la máxima calidad de imagen y sonido.

Para el lanzamiento, Orange ha firmado un acuerdo con Sony Pictures Television para la licencia de series con las que se estrenará, todas ellas con temporadas completas. Entre esos contenidos, se incluye la serie Snatch, basada en la conocida película del director británico Guy Ritchie y que se emitirá en exclusiva en España con Orange TV. En los próximos meses se completará la programación con otros contenidos exclusivos, a los que se sumarán series ya emitidas y conocidas como House of Cards, Better Call Saul o Community, y otras disponibles bajo demanda como Breaking Bad, Masters of Sex o The Blacklist.