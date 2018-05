¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 2 de mayo de 2018

22.00 / La 2

Lejos de los árboles

España, 1972 (100 minutos). Director: Jacinto Esteva.

Muy pocos aficionados recuerdan hoy a Jacinto Esteva. Sin embargo, en los años sesenta, quien fuera uno de los fundadores de la Escuela de Barcelona agitó el cine español de los años sesenta con una breve, pero intensa, filmografía. Incluso llegó a ejercer de coproductor de Cabezas cortadas, uno de los emblemas de Glauber Rocha, icono del Cinema Novo brasileño. Cineasta extremo, fuera de norma, Esteva volcó toda su pasión en Lejos de los árboles, un documental rodado a lo largo de ocho años, de modo fragmentario, que recopila diversos aspectos del folclore regional español para acceder a un mundo de tradiciones brutales y sangrientas desde la mirada casi de un antropólogo que encara lo rural y lo urbano. Así, Esteva construye una película que muestra algunos de los caminos que el cine español nunca se atrevió a transitar.

22.00 / Cosmo

En el valle de Elah

In the Valley of Elah. EE UU, 2007 (124 minutos). Director: Paul Haggis. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon.

En el valle de Elah se sumerge en el infierno de la guerra de Irak. al infierno de la guerra de Irak. No se trata, sin embargo, de una película bélica, sino del retrato, casi kafkiano, de la investigación que inicia un padre para encontrar a su hijo, desaparecido tras regresar del frente. El brutal fuego interior del relato, que vive en unas imágenes de asombrosa simplicidad estilística, se concentra en el rostro pétreo de Tommy Lee Jones, en su mirada doliente, en la que late la aflicción. También en la certeza de que el infierno está demasiado cerca y de que lo atroz viaja trabado en el interior de los seres humanos.

22.30 / DMAX

La Tierra y sus misterios

La entrega de esta semana de la serie Curiosidades de la Tierra visita, para comenzar, una isla artificial con bases de lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Más adelante se trasladará a Siberia, donde indagará en una extraña misión que podría llvar al interior de la Tierra. Además, tratará de descubrir el destino de la legendaria y perdida Ciudad de los Gigantes.

22.35 / La 1

El drama acecha, en ‘La otra mirada’

Manuela afronta su primera crisis como directora de la academia de señoritas en el segundo episodio de la serie La otra mirada. Las críticas a su manera de llevar la escuela harán que plantee una votación en la que se la deberá reafirmar o no en su cargo. Mientras, una tragedia se cierne sobre Teresa, que deberá hacer frente a unos rumores que la señalan como sospechosa del asesinato del embajador de Portugal.

22.40 / Antena 3

La Justicia cerca a los narcos, en ‘Fariña’

El penúltimo episodio de la serie Fariña narra cómo el juez Garzón y el fiscal Zaragoza se entrevistan con los narcos arrepentidos, a los que han sacado de la cárcel discretamente, de los obtienen una sustanciosa información. Así las cosas, el Guardia Civil a sueldo de Sito, le desvela que el juez que llega de Madrid lo hace dispuesto a detenerlos a todos. Sito se debatirá entre la huida y su deseo de pasar al ataque.

0.30 / TCM

El seductor

The Beguiled. EE UU, 1971 (100 minutos). Director: Don Siegel. Intérpretes: Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman.

Antes de rodar Harry el sucio, Don Siegel y Clint Eastwood se aliaron en esta obra maestra en la que el cineasta volcó una desacostumbrada capacidad lírica. Un oficial de la Unión herido será acogido en una residencia de señoritas, pero muy pronto los celos, rencores y frustraciones convertirán la agitación anímica en enloquecimiento. Entre la sordidez y la sutileza, El seductor despliega un hondo retrato de la humillación, muy lejano de la nueva versión urdida por Sofia Coppola en 2017, que reblandecía el relato hasta convertirlo en irreconocible.