Realidad y ficción con un denominador común: la justicia. De un lado la entretenida serie Suits (AXN). De otro, la secuela de la sentencia del caso de La Manada. En la ficción, el glamour de un despacho de lujo de abogados de Nueva York. En la realidad, el multitudinario rechazo a una sentencia incomprensible de un suceso infame.

A la serie le tocó la lotería de la prensa del corazón. Una de sus coprotagonistas es Meghan Markle, la nueva reina del papel couché por estar a punto de casarse con el tarambana príncipe Harry, un acontecimiento que la cadena no ha dudado en utilizar en la autopromoción de la serie que, por cierto, se emite de lunes a viernes en un horario de after hours. Los líos profesionales del despacho se resuelven con profesionalidad y bordeando la legalidad. Los líos personales de sus protagonistas se resuelven a navajazos o con achuchones, y en esto Markle se lleva la palma: no para de morrearse con su novio ficticio.

El asunto de la Manada es mucho más sórdido. Ni hay coches de alta gama como los que les confiscan a los narcotraficantes, ni hay trajes de Armani, ni vestidos ajustados ni taconazos de 12 o 15 centímetros, lo que sin duda Meghan agradece. Hay un grupo de individuos con indudables problemas de impotencia que necesitan abusar sexualmente de jóvenes de 18 años en grupo para reafirmar una problemática virilidad y que, además, desean dejar constancia videográfica de la “hazaña” para que les crean.

La sentencia a 9 años de cárcel -pronto podrán disfrutar de los fines de semana en libertad- con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados ha conseguido lo impensable: aunar realidad con ficción. Eso, y que se consigan más de un millón de firmas en solicitar la inhabilitación de los tres.