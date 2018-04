Las reacciones de los presentadores de televisión a la sentencia de La Manada

La Audiencia de Navarra condenó el jueves a nueve años de cárcel a los cino acusados de la violación de una joven en los sanfermines de 2016. La condena ha sido por abuso sexual al no considerar probada la violación. La sentencia desató una ola de indignación popular que también se hizo notar en la noche televisiva. Fueron varios los presentadores que,aprovechando la emisión en directo de sus programas (que siguen millones de personas) mostraron esa indignación y sorpresa por la sentencia.

Sandra Sabatés, presentadora de El Intermedio con el Gran Wyoming, fue la más tajante: "Parece que la Justicia quiere que las mujeres nos resistamos aunque esto suponga que nos maten. Esta sentencia tenía la oportunidad de hacer historia y demostrar a las mujeres que el sistema judicial las protege, sin embargo, pasará a la historia por dejarnos todavía un poco más desprotegidas". Sabatés continuó: "Para este tribunal no es suficiente que cinco hombres metan a una chica en un portal, la agredan sexualmente sin su consentimiento, la graben, compartan el vídeo y presuman de sus actos. Si una mujer no se defiende porque el miedo no la paraliza no hay violación".

En Telecinco, al inicio del programa Supervivientes, Jorge Javier Vázquez, aprovechó para mostrar su indignación: "Toda mi solidaridad a la víctima. Me produce muchísimo desasosiego vivir en un país en el que las mujeres están tan sumamente desprotegidas. Hoy no solo han perdido las mujeres, que son, desde luego, las principales afectadas por esta sentencia, hoy ha perdido el país entero". "Es una auténtica vergüenza. Es un bochorno. A ver cómo se puede arreglar y de qué manera. Porque esto, creo, no debería quedarse así".

En #0, al finalizar la gala de Fama, Paula Vázquez, tras reunir a todos los concursantes, quiso recalcar, mirando directamente a la cámara "no es no y yo sí te creo".

En El Hormiguero estuvieron de invitados los presentadores de La Sexta Noche Andrea Ropero e Iñaki López, que también quisieron dar su punto de vista destacando que en el texto de la sentencia "hay frases que tienen tela", haciendo alusión a que la condena sea por abuso sexual "al no haber violencia o intimidación".

Por la tarde, en Sálvame, también en Telecinco, la presentadora Carlota Corredera, acompañada de todos los colaboradores habituales, fue también tajante: "Señores políticos, cambien las leyes. Está en sus manos. Cámbienlas. No son justas". Desde el programa quisieron también mandar su apoyo a la víctima: "Queremos lanzar un mensaje a esa niña, esa joven que tenía 18 años y que ahora tiene 20. Entendemos su disgusto y su dolor, pero que piense en la movilización que ha conseguido por el juicio contra La Manada. Movilización que va a seguir, porque hoy [ayer, jueves] a las 20.00 horas están convocadas por toda España manifestaciones contra esta sentencia, y en Madrid, delante del Palacio de Justicia, están convocados todos los ciudadanos que estén en contra de esta sentencia".

Terelu Campos quiso también hablar en Sálvame: Yo tengo una niña de 18 años y pienso, ¿y ahora qué le explico yo?. Me siento sin armas para que ella pueda defenderse, para que ella pueda sentirse segura cuando va por la calle, porque como tú bien has dicho, quedarte callada porque estás aterrorizada al estar frente a cinco hombres más fuertes que tú y digas, mejor ni me muevo, y entonces eso se considere un abuso y no una agresión sexual".