‘Remakes’ y ‘sitcoms’: las series que vienen

La temporada de pilotos está aquí. Antes de que un proyecto se convierta en serie, los canales quieren asegurarse de que lo que les venden sobre el papel se va a plasmar según sus planes en la pantalla. Para eso, se encargan capítulos piloto de los proyectos que más les gustan que sirven de presentación de lo que vendrá a continuación. En esos pilotos se pone toda la carne en el asador y, por eso, a veces lo que viene después no logra mantener el nivel o no alcanza las expectativas generadas. Además, este sistema supone un gasto muy alto en muchas producciones que no irán adelante. Pero aunque algunas cadenas han intentado saltarse este proceso y encargar algunas series directamente, sin pasar por este paso previo, y a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo el sistema imperante en las cadenas en abierto estadounidenses.

A mediados de mayo, en las presentaciones de las cadenas conocidas como upfronts, se anunciará la parrilla de la temporada 2018-2019. Para entonces ya se sabrán las series que han renovado y que han sido canceladas y se anunciarán qué novedades tendrá cada cadena. Antes, entre las cinco principales cadenas en abierto (NBC, CBS, Fox, ABC y The CW) se producirán 74 capítulos piloto, según informa Variety, la misma cantidad que la temporada pasada.

De ellos, 45 serán dramas y 29, comedias. Dentro de estas segundas, destaca que 16 son sitcoms tradicionales, lo que supone el doble que el año pasado. Grabadas con varias cámaras y público en directo, se trata de un formato con un coste más bajo que las comedias con cámara única, por lo que no sorprende la apuesta de las cadenas por este tipo de series con decorados sencillos y público en directo que, sin embargo, hace unos años parecía que se encaminaba hacia su extinción.

Pero si destaca una tendencia sobre el resto en los proyectos de series para la temporada 2018-2019 es los remakes, resurrecciones, spin offs y, en general, nuevas versiones de series o películas ya conocidas por el público, una moda que ya lleva instalada en la televisión varios años y que, en una época de enorme oferta de series, busca repercusión entre el público tirando de títulos ya conocidos para los espectadores.

En este sentido, entre los pilotos que se preparan para la próxima temporada está el regreso de Magnum, una adaptación televisiva de L.A. Confidential o una nueva versión de El gran héroe americano protagonizada por una mujer, Hannah Simone. CBS además ha dado luz verde ya a 13 capítulos del regreso de Murphy Brown, que además contarán con Candice Bergen, la protagonista original de la serie que se emitió entre 1988 y 1998. Ficciones como Cagney Lacey o Get Christie Love también están entre las elegidas para poder volver con nuevas versiones.

Siguiendo en esta estela, NBC tiene en previsión un spin off de Dos policías rebeldes 2. Y la cadena The CW tiene entre sus proyectos una nueva versión de la serie de ciencia ficción Roswell protagonizada por Jeanine Mason. El mismo canal trabaja en el regreso de Embrujadas, que en esta ocasión tendrán tres protagonistas diferentes a las anteriores: Macy, Mel y Madison.

Junto a los guiones, estos días se trabaja también en la búsqueda de actores que protagonicen estas historias. Entre los más solicitados están Christina Applegate (Matrimonio con hijos), Matthew Broderick (Godzilla), Josh Charles (The Good Wife), Rosario Dawson (The Defenders, Iron Fist) o Kat Dennings (Dos chicas sin blanca). Entre las más solicitadas está también Lauren Cohan, cuya renovación en The Walking Dead está todavía en el aire. Además, en la nueva temporada volverá a la televisión Nathan Fillion (Castle), que protagonizará The Rookie, una serie de policías de la que ABC ya ha encargado una temporada.