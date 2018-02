La carcajada de Perelman

S. J. Perelman es una de las voces más originales de la prosa humorística norteamericana. Durante más de cuarenta años publicó el grueso de sus hilarantes relatos en la revista The New Yorker. Fue guionista de los Hermanos Marx y es el escritor favorito de Woody Allen. Con motivo de la publicación (editorial Contra) por primera vez en castellano de una antología de su trabajo, titulada Perelmanía, BABELIA ha encargado al cineasta Fernando Trueba un extenso reportaje para protagonizar la portada del próximo número de BABELIA. “Woody Allen dijo que Perelman era “el ser humano más gracioso del mundo”, y Tom Wolfe lo calificó de “el escritor más gracioso de América”. Sólo un libro de Perelman había sido traducido antes al castellano (Los Robinsones Perelman, ¡hace 27 años!), y se trata de su libro más convencional. Porque, si exceptuamos el Finnegans Wake, de Joyce, es posible que no haya un inglés más intraducible que el de Perelman, un mago no sólo del humor, sino también del lenguaje, continuo inventor de palabras y expresiones. Así que hay que agradecer a Contra su osadía y su más que aceptable resultado en tan difícil empeño”, escribe Trueba.

En las siguientes páginas el lector de BABELIA encontrará las habituales reseñas de los libros de la semana, seguidas de una entrevista con John Julius Norwich, autor inglés bien conocido por sus numerosas obras de divulgación histórica, del que acaban de publicarse dos traducciones castellanas de dos títulos suyos, uno sobre los papas de Roma y otro sobre cuatro soberanos que coincidieron en el tiempo: Enrique VIII de Inglaterra, Francisco I de Francia, el emperador Carlos V y el sultán otomano Solimán llamado el Magnífico.

El apartado de arte se abre con una entrevista a la artista textil estadounidense Sheila Hicks, cuya obra es objeto una gran retrospectiva en el Centro Pompidou de París. La sección de música está protagonizada por Bradford, quinteto inglés de finales de los ochenta, cuyos trabajos se vuelven a publicar ahora en una recopilación completa.

El crítico teatral Marcos Ordóñez escribe sobre el estreno de la obra Moby Dick en Barcelona, protagonizada por Josep Maria Pou. Y la escritora Beatriz Sarlo ocupa la tribuna libre de las páginas de opinión, junto con las firmas habituales de Antonio Muñoz Molina y Manuel Rodríguez Rivero.