Series con las que atrincherarte contra el frío

En febrero la Academia de Cine británica otorga sus galardones. Este año, la gala, presentada por la actriz Joanna Lumley (Absolutamente fabulosas), se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres el 18 de febrero y será emitida en España por TCM. En esta edición las cintas que compiten por el título de mejor película son Call me by your name, que narra el romance veraniego entre un adolescente de 17 años y un joven de 28 en un pueblo del norte de Italia, La hora más oscura, un drama bélico histórico sobre Churchill con Gary Oldman, Tres anuncios a las afueras, la comedia dramática multipremiada en los Globlo de Oro, Dunkerque, el drama histórico de la Segunda Guerra Mundial y La forma del agua, una historia fantástica de Guillermo del Toro que acumula doce nominaciones, una menos que en los Oscar.