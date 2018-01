‘Desaparecidos’ toma el relevo de ‘Quién sabe dónde’ veinte años después

Silvia Intxaurrondo inició su carrera en 2001 en la cadena SER. Tras pasar por CNN+, Cuatro, EL PAÍS, ETB y Telemadrid, llega por primera vez a TVE de la mano de Paco Lobatón. “Tenía que ser una persona que asumiera una serie de premisas. Una era que fuera periodista. La función de comunicar en televisión, sobre todo con temas tan sensibles, no es meramente un ejercicio de habilidad profesional, sino que tiene un componente periodístico”, explicó Lobatón. Otra de las premisas, que tuviera un recorrido profesional. “Y seguridad, porque hablamos de una emisión en directo, aunque vamos a arroparla para que no ocurra como me pasó a mí al principio de Quién sabe dónde, que me echaban cualquier tipo de historia sobre la marcha...”.