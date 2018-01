¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 22 de enero

18.10 / AMC

El discurso del rey

The King's Speech. Reino Unido, 2010 (118 minutos). Director: Tom Hooper. Intérpretes: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter.

El discurso del rey triunfó en todo el planeta con los sencillos mimbres de un guion bien construido y un equipo de actores tan sólido como eficiente. Una película que crece gracias a la modestia de sus planteamientos, apoyada en la elegancia formal que resulta consustancial a las producciones británicas. Además, elabora una interesante proclama sobre la lucha ante las adversidades y juega con las emociones del espectador con estimulante habilidad. Por descontado, la sobriedad del trabajo de Colin Firth resulta modélica, y encuentra su pertinente contrapunto con el histrionismo bien entendido que maneja Geoffrey Rush.

21.00 / La 2

Pertegaz y moda en ‘Imprescindibles’

El documental Pertegaz: el hombre que vistió a los cisnes se acerca a la figura vital y creativa de uno de los más grandes modistos españoles, cuyos trajes permiten revisitar buena parte de la historia del siglo XX. Tras sus primeros diseños en los años cuarenta, el creador desplegó su genialidad fuera de España, en especial a partir de los sesenta, cuando viajó por Europa y Estados Unidos y cimentó su leyenda.

21.55 / La 2

Nunca es demasiado tarde

España, 1955 (85 minutos). Director: Julio Coll. Intérpretes: Gerard Tichy, Margarita Andrey, Isabel de Pomés.

Durante la década de los cincuenta, el cineasta catalán Julio Coll rodó varios filmes en los que intentaba realizar una suerte de cine policiaco a la española que resultase riguroso e intenso. De ese modo creó obras tan notables como Distrito quinto y Un vaso de whisky, ejemplos de un cine que no tuvo continuidad y del que nadie tomó el relevo. En este caso, el realizador sitúa la acción en torno a un grupo de atracadores. Uno de ellos mata accidentalmente a un policía y ha de refugiarse en un pueblo, en el que encuentra a un antiguo amor y de una improbable redención.

22.00 / TCM

O Brother!

O Brother, Where Are You? EE UU, 2000. Director: Joel Coen. Intérpretes: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson.

Entre el derroche de comicidad que supuso y la carga existencialista que explotaba en El hombre que nunca estuvo allí, los hermanos Coen, inagotables, se lanzaban a adaptar nada menos que La Odisea. Eso sí, la trasladaban hasta el Misisipi de los años treinta para que, en lugar de Ulises, los que viajen sean tres presos fugados. En un ejercicio tan admirable como iconoclasta se mueven entre carcajadas y música country y no dejan de caer seducidos por los cantos de sus sirenas.

22.40 / Antena 3

La ira de Miguel estalla en ‘Apaches’

Apaches relata en su tercer episodio cómo comienza Miguel a planear su venganza. Después de descubrir que su padre se encuentra en bancarrota y que su casa ya pertenece al Chatarrero, la familia queda rota, de modo que el joven decide atacar a todos los que engañaron a su progenitor o le negaron ayuda en su día. Para comenzar, cometerá varios robos en compañía de Sastre, pero no saldrán según lo que tenían previsto.

22.45 / Cuatro

Tres nuevos reporteros para ‘En el punto de mira’

María Miñana, Pablo de Miguel y Juan Carlos González se incorporan desde esta semana al equipo de reporteros de En el punto de mira para reforzar los reportajes del programa. Hoy emitirá Guarderías ilegales, que se vuelca en desvelar la situacón actual de estos centros educativos en España: según una asociación de centros privados de enseñanza, entre el 30% y el 50% de las guarderías abiertas son ilegales, una situación que podría exponer a los niños a riesgos para su seguridad y su salud.