En la vida, a veces se gana y a veces se pierde. Y los malos no siempre son tan malos como parecen ni los buenos, tan buenos. Y en la ficción debe pasar lo mismo. La casa de papel se acaba de despedir ganando. No vamos a desvelar cómo termina la cosa para esos atracadores que se encierran en la Fábrica de Moneda y Timbre para fabricar billetes y billetes sin parar. No lo vamos a desvelar porque no hace falta para reconocer que La casa de papel ha cerrado para sumar como una de esas series que están tratando de aportar algo nuevo a la ficción televisiva made in Spain.

No lo ha tenido fácil. De hecho, tiene sus defectos. Sus 15 capítulos es el principal de ellos. Demasiados capítulos para contar un atraco que tiene lugar en unas cuantas horas. Mantener la tensión durante tantos episodios en un thriller de estas características es muy complicado, y hacia la mitad del camino aflojaba. Pero en la recta final la historia ha recuperado el pulso hasta llegar a un cierre cargado de adrenalina a la altura de lo que se prometía al principio.

Tampoco lo ha tenido fácil por unos datos de audiencia que no eran todo lo buenos que se podía esperar. Pero hay que asumir que, primero, esos datos ya no son (ni posiblemente vuelvan a ser) lo que eran en general y que no todas las series tienen por qué conquistar a todo el público. Por parte de Antena 3 se agradece el esfuerzo en que esta apuesta llegara hasta el final y se haya tratado con dignidad.

Donde sí ha brillado La casa de papel ha sido en los aspectos técnicos. La dirección de la serie ha sido sobresaliente, con escenas de acción vibrantes, planos cuidados y medidos al detalle, una fotografía impecable, una selección musical y banda sonora de 10. A ello se sumaban unas buenas interpretaciones, con mención especial para Itziar Ituño (Raquel Murillo), Álvaro Morte (El Profesor), Jaime Lorente (Denver), Pedro Alonso (Berlín) y Alba Flores (Nairobi).

La casa de papel quería llevar el cine de entretenimiento centrado en el género de atracos a la televisión. A pesar de su extensión, el resultado ha cerrado con nota. La resistencia ha terminado. Y a veces ganan los malos y, a veces, los buenos. ¿Pero quién es quién?