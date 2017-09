Guía para el otoño seriéfilo (I): 15 novedades a las que seguir la pista

- The Deuce

David Simon (The Wire, Treme) vuelve a HBO, esta vez junto a George Pelecanos, para adentrarse en ocho capítulos en la historia de la legalización y auge de la industria del porno en Nueva York en los años setenta y ochenta. James Franco y Maggie Gyllenhaal protagonizan la serie estrella del canal para este otoño. El primer capítulo ya está disponible en la plataforma de HBO España, y el resto llegarán semanalmente desde el 18 de septiembre de forma simultánea a su estreno en Estados Unidos.

- El joven Sheldon

El excéntrico Sheldon Cooper también tuvo una infancia, y es a la que viajamos en el spin off de The Big Bang Theory que en España estrenará Movistar Series el martes 26 de septiembre. El joven Iain Armitage (Big Little Lies) da vida a un Sheldon de nueve años para el que la vida no es fácil. A pesar de tener una mente privilegiada, no siempre le resulta fácil encajar en un mundo con gran protagonismo de la Iglesia y el fútbol americano. A la vez, para su familia tampoco es sencillo lidiar con un niño como él.

- Absentia

Stana Katic vuelve a la televisión tras dar vida a Beckett en Castle, y lo hace para seguir persiguiendo a los malos. Katic será una agente del FBI que desaparece sin dejar rastro mientras persigue a uno de los asesinos en serie más temidos de Boston. Seis años después, y tras haberla dado por muerta, reaparece en cautiverio y sin apenas recuerdos de lo ocurrido. Cuando intenta rehacer su vida, se convertirá en la principal sospechosa de unos asesinatos, lo que la obligará a tratar de demostrar su inocencia mientras trata de recordar qué sucedió con ella esos años. AXN estrenará la serie el próximo lunes 25 de septiembre.

- The Good Doctor

Después de meterse en la piel de Norman Bates en Bates Motel, Freddie Highmore protagoniza este drama médico en el que interpreta a un joven cirujano residente que padece autismo y síndrome de Savant, conocido también como el "síndrome del sabio", lo que le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás pero que le ha permitido desarrollar unas habilidades mentales prodigiosas como una extraordinaria memoria. Ahora trabaja en la unidad de cirugía pediátrica del San José St. Bonaventure Hospital, donde no todos sus colegas médicos se muestran conformes con su incorporación. David Shore (House) es el creador de esta serie que en Estados Unidos arranca el 25 de septiembre y en España se verá en AXN.

- Star Trek: Discovery

La nueva serie de la franquicia de Star Trek se podrá ver en Netflix y sus 15 capítulos se emitirán divididos en dos partes, la primera del 25 de septiembre al 6 de noviembre, mientras que la segunda arrancará en enero de 2018. La serie seguirá los viajes de la flota estelar en sus misiones para descubrir nuevos mundos y nuevos organismos vivos. Sonequa Martin-Green y Jason Isaacs están al frente del reparto de esta producción que llega tras un camino complicado que ha hecho que se retrase su estreno en varias ocasiones.

- Mindhunter

Dos agentes del FBI emplean nuevas técnicas de investigación en los años setenta para tratar de entender qué hay en la mente de un asesino. Después de dirigir los primeros capítulos de House of Cards, David Fincher vuelve a la televisión con esta serie que, a juzgar por el tráiler, apuesta por una estética parecida a la película Zodiac (también dirigida por Fincher). La serie que Netflix estrenará el 13 de octubre está basada en el libro Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit, escrito por el exagente especial John E. Douglas y Mark Olshaker.

- The Gifted

Marvel extiende su universo televisivo esta temporada con varias series. Una de ellas es esta en la estadounidense Fox (en España aún no tiene cadena confirmada), una serie familiar de aventuras dirigida por Bryan Singer (X Men) que cuenta la historia de una pareja cuya vida se ve sacudida por el descubrimiento de que su hijo tiene poderes mutantes, tras lo que se unen a una red secreta de mutantes para luchar contra el malvado gobierno. En Estados Unidos arranca el 2 de octubre.

- Dynasty

La moda de los remakes también tiene representantes esta temporada. Una de ellas es esta nueva versión de la ochentera Dinastía centrada en dos de las familias más ricas de Estados Unidos, los Carrington y los Colby, y en la que las tensiones familiares se desatarán tras el compromiso entre Cristal y el billonario Blake. Los responsables de Gossip Girl están detrás de esta serie que promete muchos momentos "oyoyoyoy" y que en Estados Unidos arrancará el 11 de octubre.

- The Orville

Uno de los estrenos de los canales en abierto que más expectación ha levantado es esta comedia que en Estados Unidos arrancará el 10 de septiembre y que tiene a Seth MacFarlane como protagonista, creador, productor ejecutivo y guionista del primer capítulo. La acción transcurre en la nave Orville dentro de 300 años. La peculiar tripulación de la nave interestelar tendrá que hacer frente a retos cósmicos en los 13 capítulos que tendrá esta serie.

- Will & Grace

Este año tampoco podían faltar los remakes y resurrecciones de series. La vuelta a la vida más esperada (junto a la de Curb your enthusiasm, que incluiremos en nuestro repaso a los regresos, y la de Roseanne, que volverá en 2018) es la de la comedia Will & Grace. Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes y Megan Mullally volverán a dar vida a Will, Grace, Jack y Karen una década después en una nueva entrega de la serie, que contará con 12 capítulos dirigidos por el mítico James Burrows. Los nuevos episodios arrancarán en Estados Unidos el 28 de septiembre.

- Law & Order True Crime: The Menendez Murders

La franquicia de Ley y Orden crece para adentrarse ahora en el crimen real con esta serie antológica cuya primera temporada estará protagonizada por Edie Falco (Los Soprano, Nurse Jackie) y contará el caso de los hermanos Lyle y Erik Menendez, que fueron acusados de matar a sus padres y sentenciados a cárcel de por vida. Falco dará vida a la abogada de los hermanos, que alegó que sufrieron abusos sexuales por parte de sus padres. En Estados Unidos arranca el 26 de septiembre.

- Alias Grace

Grace Marks es una inmigrante irlandesa de 16 años que llega a Canadá en 1843 para trabajar como criada. Allí será acusada de asesinar a su patrón y al ama de llaves. Años después, mientras cumple cadena perpetua, es tratada por un psiquiatra que intenta acceder a sus recuerdos del homicidio. Sarah Gadon protagoniza esta miniserie canadiense que distribuirá en todo el mundo Netflix (3 de noviembre) y que está basada en la novela homónima de Margaret Atwood, autora del libro en el que se basa The Handmaid's Tale.

- Godless

Steven Soderbergh se estrena como creador de series con esta miniserie tras haber dirigido The Knick y ser el productor ejecutivo de The Girlfriend Experience. Godless es un western ambientado en 1884 que sigue la andadura de Frank, un forajido que persigue a Roy, un antiguo compañero de aventuras que ahora se esconde en un rancho situado en un pueblo de Nuevo México en el que solo viven mujeres. Jeff Daniels y Michelle Dockery encabezan el reparto de esta producción que estrenará Netflix el 22 de septiembre.

- She's Gotta Have It

Spike Lee adapta al formato por capítulos su película de 1986 She's Gotta Have It (Nola Darling en su título en España). La serie, que tendrá 10 capítulos y que Netflix estrenará el 23 de noviembre, cuenta la historia de Darling (interpretada por DeWanda Wise), una veinteañera residente en Brooklyn que mantiene tres relaciones sentimentales con tres hombres muy diferentes entre sí.

- The Punisher

También en noviembre y también en Netflix se estrenará la nueva serie fruto de su alianza con Marvel, The Punisher, personaje que ya apareció en la segunda temporada de Daredevil y ahora tiene serie propia. Tras exigir venganza a los responsables de la muerte de su mujer y sus hijos, Frank Castle (Jon Bernthal) tratará de descubrir lo que se oculta tras una conspiración que va más allá del submundo criminal de Nueva York.