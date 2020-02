El Botànic rechaza que las Cortes investiguen las ayudas públicas a firmas vinculadas al hermano de Puig

Las Cortes Valencianas han rechazado con los votos de los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) la propuesta del PP, apoyada por Vox y Ciudadanos, de crear una comisión de investigación sobre "la existencia de una posible trama para conseguir fondos públicos por parte de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones", participadas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.

El PP planteaba esta investigación al haber sido estas entidades mercantiles "beneficiarias de subvenciones de la Generalitat de forma fraudulenta recurriendo para ello a gastos cruzados, alquileres y nóminas de forma irregular". Además debía investigar "el posible fraude en subvenciones convocadas por la conselleria competente en materia de empleo para la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas".

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, ha explicado que el Parlamento es la "la única institución que no investiga las ayudas recibidas por empresas de la familia Puig", que están bajo la mirada, ha dicho, de Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 9, la Agencia Antifraude, la mesa de contratación de A Punt, la Comisión de la Competencia y la Consejería de Educación.

"Si alguien pretende argumentar que no existen motivos suficientes para que esta cámara investigue, que no pierda el tiempo y diga una frase muy sencilla: no me dejan investigar al jefe", ha dicho al inicio de su intervención, en la que ha explicado que estas empresas acumulaban tres años de pérdidas y estaban "en causa de disolución" hasta 2015, pero "su suerte cambió" en mayo de ese año con la victoria de Puig, pasando "de la quiebra a una rentabilidad mayor que la del bitcoin en 2018".

Además, ha asegurado que "hay declaraciones falsas en las solicitudes para recibir subvenciones, afirmaron no recibir de otras administraciones para la misma finalidad cuando lo hacían en Cataluña y Aragón", así como "facturas cruzadas" entre empresas, "audiencias falsas" alegadas superiores a la población de la comarca de Els Ports o "nóminas para justificar subvenciones imputadas al 100% en varias administraciones".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha reprochado la "mentira, mala fe e ignominia" en esas afirmaciones, ha subrayado que "no hay empresas de los hermanos Puig, tienen el 5% de dos empresas, una que se creó hace 30 años y otra hace 15". "Puig tiene como patrimonio la honestidad, el más honesto de todos los presidentes que ha tenido la Comunitat Valenciana, es dignísimo", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que el Consell ha entregado al PP 4.000 documentos sobre este tema. "No ha ganado un pleito en la vida, se pasea por los juzgados como una querulante y, además, casi de manera obsesiva", ha dicho a Ortiz.

Mata ha cuestionado que el PP sepa lo que es una trama y ha explicado: "Lo es que el director general de la Policía meta en un maletín 650.000 pavos y se vaya a Suiza con un pasaporte diplomático. El hermano de Puig cobra 1.500 euros de sueldo", ha afirmado en alusión al sumario del caso Erial.

Ortiz ha agregado que los hermanos del presidente tienen más de 1,2 millones de euros entre Cataluña, Aragón y la Comunitat con facturas falsas; el padre cobra un alquiler en un sitio donde no está la sede y faltaba el hijo del presidente, al que pagan una subvención para trabajar en esta empresa a cargo del gobierno que preside su padre".

"Francis Puig es administrador único, Jorge Puig trabaja en la empresa, el padre cobra el alquiler y el hijo está contratado con subvención de la Generalitat", ha precisado, para agregar que tiene un documento de la Generalitat que dice que el hijo trabajó en base a esa subvención y "cuatro meses después pide la renuncia". "Le dieron una subvención en la empresa de su tío con el alquiler de su abuelo y a los cuatro meses se largó de forma irregular porque tenía que estar un año", ha agregado.

Mata ha replicado que Puig tiene dos hijos a los que "nadie les da trabajo por ser hijos del presidente" y uno de ellos está de guía turístico en Noruega, pero "faltaría más que en una comarca deprimida y con paro te llames Puig y no tengas derecho a las ayudas". "Está destrozando a una familia", ha dicho, para pedir que "deje de ensuciar su nombre" y "apunte hacia otro lado que igual acierta".

Caos en los centros de menores

El pleno ha rechazado también una seguda comisión de investigación, también pedida por el PP, para ahondar en el "caos" de la gestión y control de la Generalitat en los centros de menores de la Comunidad Valenciana, con los votos en contra de los grupos políticos del Botànic, y el apoyo de Ciudadanos y Vox.

El PP quería depurar responsabilidades y un plan establecido por expertos ante la sucesión de "peleas, reyertas, malos tratos y abusos", ha denunciado la diputada Elena Bastidas, "problemas que vienen de la pasada legislatura" mientras ahora hay "casi 20 sentencias en contra sobre el centro de Segorbe (Castellón)", del que los menores fueron trasladados en 2017.

El PP exige autocrítica a la vicepresidenta y responsable de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y que, de lo contrario, el presidente Ximo Puig nombre a otra consellera "un poquito más competente ante la manifiesta incapacidad" de la también coportavoz de Compromís. "Sois los de las camisetas a punto para unas cosas mientras os tapáis con la manta para otras", ha atacado la popular.

En nombre de Compromís, Carlos Esteve ha subrayado que su compañera dio explicaciones durante dos horas y media en una comisión hace dos semanas. Oltra defendió que aplican los mismos protocolos en todos los centros y garantizan en todo momento la asistencia y derechos de los menores, además de destacar el refuerzo de la supervisión.

La diputada popular le ha replicado con el ejemplo de Irene Montero, ministra de Igualdad y también de Podemos, al "pasar de ser combativa a pedir prudencia". Y la síndica de Vox, Ana Vega, ha afirmado que se le ponen "los pelos de punta" con que el Parlamento valenciano no investigue la política de menores. "¿Dónde está esa activista ahora? La feminista Oltra ahora es casta", ha sentenciado.