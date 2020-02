Cuatro heridos graves en un incendio en la Vila Olímpica de Barcelona

Nueve personas han resultado heridas en un incendio este martes por la madrugada en un edificio de la calle Marina de Barcelona, en la zona de la Vila Olímpica. Dos de ellas están en estado grave por quemaduras y dos más también presentan gravedad por inhalación de humo. Además, seis personas más han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en el lugar de los hechos.

Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso del fuego sobre las 4.30 horas, y 12 dotaciones del cuerpo se han desplazado hasta la zona. En media hora, han podido apagar el fuego. El edificio no presenta daños estructurales, pero a primera hora de este martes los vecinos no pueden volver a sus casas porque no tienen servicios, explica el Ayuntamiento.

El consistorio ha activado el servicio de emergencias y urgencias sociales municipales por si es necesario alojar a alguno de los vecinos afectados.