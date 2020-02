Cara B se consolida como gran laboratorio de las músicas urbanas

Un terremoto urbano como anticipo y una fiesta playera como colofón. Las actuaciones de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y del trío canario Locoplaya marcaron las cimas de la jornada, el viernes en la Fabra i Coats de Barcelona, dedicada a las músicas urbanas en el Cara B, un festival que sirve de plataforma para que los artistas que en él debutan, caso de Bad Gyal hace un par de años, luego sean captados por festivales más multitudinarios. En una noche en la que el trap no mandó, la media de edad de la asistencia, que técnicamente llenó el recinto, se situó algo por encima de la media de un festival que en ocasiones apenas supera la veintena, ampliando así una base de público que se muestra ya sólida y asentada y que en su segundo día de actividad, el sábado, destinados a los sonidos independientes, ya había agotado las localidades.

Lo de Ca7riel & Paco Amoroso fue de nota. Un par de recitadores acalambrados haciendo una entrega física propia del más furibundo punk, con unas voces ora insolentes, la de Paco Amoroso, acazalladamenta aguda y gritona, ora anfetamínica, la de Ca7riel, recitando con una velocidad endiablada, con constantes cambios de entonación y un tono agudo que perforaba el tímpano. Y en lo tocante a la maceración, abundante funk, cortes de ambientación más nocturna y satinada, apuntes de electrónica desbocada y un batería para puntear analógicamente los ritmos de este dúo que en Argentina cuenta con una notable popularidad y que presenta sus conciertos con banda instrumental. Fue un sopapo en plena cara, una descarga de ferocidad juvenil desgañitada no exenta de un cierto sentido paródico que incluso podría vincularse con Mocky. Un concierto de fusión con el poso melódico de unos artistas que como esta pareja provienen del pop. Un espectáculo divertidísimo y veloz, con canciones para dar besitos (BZRP Music Sessions, VOL 3) y mordiscos enajenados (McFly).

Tras ellos llegó el bajón con Fanso, grupo que surge de la colaboración entre Cráneo y Lasser, dos recitadores seducidos por los ritmos arrastrados y fumetas. Lástima que no ofrecieron una toma completa de Ciego, uno de los temas que mejor expresan su cosmovisión. Sí interpretaron Bien guay, otra pieza apta para entender por qué sus ritmos son lentos, influenciados por el Caribe jamaicano. Y no es que Locoplaya, expresión que en Canarias designa a las personas alocadas pero con cabeza, no echen humo, pero en su caso lo hacen con contagiosa vitalidad. Y eso son estos tres recitadores, particularmente Bejo, tres gamberros coloristas, los frescos de la arena. Su lema es "no somos de la calle, somos de la playa", lo que comporta en su caso recurrir al hip-hop tradicional de los 90 para darle perfumes salseros y cálidos, desvergonzados y humorísticos. La suya fue la actuación que cerró una jornada en la que también destacaron Aleesha con su rhythm and bues delicado y Soto Asa, más pendiente del dembow.