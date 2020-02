Carmena opina que se “equivocó” al fundar Más Madrid

"Creo que me equivoqué, la verdad", ha confesado Manuela Carmena, exalcaldesa de la capital con Ahora Madrid, ante la pregunta de por qué fundó Más Madrid, la marca con la que se presentó a las elecciones de mayo de 2019 y que fue la más votada en los comicios, aunque no con el apoyo suficiente como para revalidar el mandato. La cuestión se la ha planteado Antonio Miguel Carmona, el que fuera candidato del PSOE a la alcaldía y con quien suscribió el pacto de gobierno de 2015, en un programa de Radio Inter, en onda media en Madrid y en internet.

Carmena, que acaba de lanzar un nuevo espacio de debate llamado Cuidar la democracia, ha explicado que su intención era tener el control de la lista con la que concurriría a la reelección como regidora: "A mí me parecía imprescindible que hubiera una plataforma y que no tuviéramos una candidatura que fuera una especie de álbum de cromos de muchos partidos, sobre todo porque yo había vivido una candidatura en la que el alcalde no había podido diseñar a las personas que me iban a acompañar en el gobierno". Durante su mandato con Ahora Madrid, una fusión de Podemos y del colectivo Ganemos, destituyó a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer y mantuvo desavenencias con varios responsables de distrito.

"No podíamos tener concejales designados por partidos. Había que buscar personas de la sociedad civil, con ideología, que pertenecieran a partidos pero que no fuera determinante la designación del partido", ha continuado la exalcaldesa, que ha criticado que los regidores no puedan designar como responsables de las distintas áreas del Ayuntamiento a personas que no vayan en la lista con la que concurren a las elecciones, mientras que el presidente del Gobierno y los autonómicos sí pueden.

A Carmena le parecía "tan lógico" que le "sorprendió muchísimo que los responsables de los partidos [en referencia a Podemos e Izquierda Unida] no lo entendieran así". A ambas formaciones "les pareció mal y tomaron una posición muy beligerante" contra su candidatura con Íñigo Errejón como aspirante al Gobierno regional. "Era una plataforma pensada para la unión y acabó recibiendo, sin venir a cuento, un castigo incomprensible", ha resumido la exjurista.

De Errejón, cuya candidatura quedó como segunda fuerza más votada de la izquierda en la Asamblea de Madrid, ha dicho que es "un gran político". "Es muy joven y tendrá ocasión de demostrar su valía", ha deseado al ahora diputado de Más País en el Congreso. "En la vida hay muchos momentos en los que no salen las cosas como tú crees, pero eso son enseñanzas que te preparan para que más adelante sí salgan", le ha aconsejado.

