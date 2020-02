Isabel Serra: “No ataqué a la Policía en el desahucio. Me alejé por miedo”

El 31 de enero de 2014 se produjo un desahucio de un vecino que vivía de alquiler en el madrileño barrio de Lavapiés, a 10 minutos de la Puerta del Sol. Según la fiscalía, aquella mañana un grupo de agentes policiales y nacionales tenían como objetivo asegurar que una comisión judicial llevara a cabo la orden judicial del desalojo sin altercados. Y de repente, según la fiscalía, aparecieron alrededor de 50 personas que decían pertenecer a la plataforma Stop Desahucios y que comenzaron a increpar a los agentes. Entre estas personas estaba Isabel Serra, hoy es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y por entonces era estudiante de un máster. La fiscalía pide para ella 23 meses de cárcel y una multa de 5.250 euros porque aquella mañana “realizaba unas funciones de liderazgo” y “atentó contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana”. Los hechos se denunciaron 20 días después.

Aquella fría mañana de enero transcurrió sin incidentes, pero sobre las doce se produjeron los primeros altercados. Según el ministerio público, la actual diputada, de 30 años—durante los hechos tenía 25—, se sentó en la calle del desahucio cuando los furgones y coches de la Policía abandonaban el lugar —“para impedirles que pudieran salir”— y con una “actitud violenta” comenzó a insultarles junto a un grupo de ciudadanos a gritos de “hijos de puta, asesinos, vergüenza me daría ser policía…”. El escrito de la acusación de la Fiscalía insiste en que, además, escupieron a los agentes, les lanzaron botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas. “Y otros objetos contundentes como papeleras”.

Cinco años después, como diputada de la Asamblea y a pocos días de dar a luz, Serra se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados serena y tranquila. “Ese día volvía de la facultad. Terminé las clases y me fui a mi casa, que por aquel entonces vivía en la calle Zurita [de Lavapiés]. Al salir del Metro me fui a la calle Tribulete [a pocos metros] porque había un desahucio. No había quedado con nadie”, ha recordado. Serra ha dicho que, cuando llegó a la calle, ya había más ciudadanos concentrados. “Seríamos unos 50 o 60”. Que no se colocó entre las primeras filas de los manifestantes, que no se sentó para impedir el paso, que se quedó atrás y que se manifestó pacíficamente. "No ataqué a la Policía en el desahucio, sino que me alejé por miedo".

Y ha continuado: “Cuando llegué la situación empezó a tensionarse cada vez más. La gente empezó a decir cánticos relacionados con los desahucios. Luego la policía empezó a levantar a la gente que estaba en el suelo y les empujó. La gente se dispersó y pasaron las furgonas policiales”. La fiscal ha insistido:

— ¿Usted conocía a la persona que iba a ser desahuciada?

— No.

— ¿Tiene relación con la plataforma antidesahucios?

— No.

Serra ha dicho que solo conocía a Jorge Garcia Castaño, concejal del Ayuntamiento de Más Madrid. “Él nos contó que habían desahuciado a un vecino. Me quedé cerca de él y luego me encontré a dos personas más. Pero después, la situación se puso más tensa. Donde yo estaba no se lanzaron objetos, fue más adelante, a unos 50 o 100 metros de donde yo estaba”.

—¿Entonces, por qué se quedó?

— Yo estuve algo más o algo menos de media hora.

—¿Sabe que ha sido reconocida por policías que dicen que les ha dicho hijos de puta, y asesinos?

— Sí, pero nada de eso sucedió.

Ha dicho que en ningún momento se dirigió hacia ellos. “De hecho, me alejé”. Que no les lanzó adoquines, que se quedó muy alejada de todo eso. Que, de lejos, vio a gente acercarse a la policía. Que observó alguna maceta caer de una terraza. Que en “ningún momento” impidió el paso de los policías. Y que, cuando terminó de charlar con el edil del Ayuntamiento, se marchó a su casa.

Tras la declaración de Serra, estaban llamados a declarar 13 policías locales y dos nacionales como testigos. Los dos últimos han sacado una sonrisa a la acusada. El primero: “Me dijeron hijo de puta. Ella llevaba la voz cantante. Lanzaba objetos”. Otro: “Ella estaba en primera línea, en la cabecera. Nos increparon. Nos insultaron”. Otra. “La reconozco perfectamente. Ella y otra chica se enseñaron conmigo por el hecho de ser mujer. La recuerdo desde primera hora. Me dijeron: 'Hija de puta', 'No te quieren”, Tus hijos se avergonzarán de ti”".

Otra agente municipal:“Me lesionaron. Me lanzaron de todo. Por la espalda me cayó algo, no sabemos qué fue. Fue en el momento de la retirada. A ella la vi durante toda la mañana. Esta señora estaba con nosotros y se iba moviendo de un sitio a otro. Me llamó de todo: ‘Hija de puta. Puta. Zorra. Que te follas a todos los policías municipales. Así, durante un montón de tiempo”. La que más increpaba era ella. La lesión fue una contractura en el cuello. No puedo localizar a la persona que me lanzó ese objeto. Fue por la espalda. Esta señora no sé si estaba en el suelo o no. Si lo dije en la primera declaración, estaría en el suelo. La vi que tenía algo en la mano. También me dijo: 'Tu hijo tenía que coger un arma y me pegarte un tiro".

Sobre las 9.15 Serra fue recibida por un grupo de 100 personas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia. “Parar un desahucio no es un delito”. “Gente sin casa y casa sin este”. “Isa Serra no estás sola”. Ella saludó a los que portaban una pancarta blanca con letras moradas: "El delito son los desahucios". La diputada vino acompañada de la secretaria de Estado y diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, y el diputado y secretario de movimientos sociales de la formación, Rafa Mayoral. “Me he sentido muy acompañada", ha indicado Serra. "Estoy muy orgullosa de haberme manifestado en este desahucio. Los fondos buitre no dejar de atacar a las viviendas vacías. Hoy mismo hay uno en Moratalaz”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram