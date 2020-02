Quousque tandem abutere, Martínez, patientia nostra? ¿Serías tan amable de limitar las boutades a una por mes para que podamos escribir de otros asuntos? ¿Nos harías el favor de ordenar tus pensamientos antes de verbalizarlos al tuntún en un tuit, en un aula o ante un micrófono? ¿Podrías trabajar la memoria para recordar lo que has dicho que ibas a hacer antes de quedar en evidencia diciendo que vas a hacer otra cosa? ¿Qué tal si lees un poquito cada noche de cualquiera de los tropecientos mil libros que explican el ascenso de los nazis y el triunfo del Tercer Reich? ¿Cómo es posible que a tu edad aún no hayas entendido (y encima lo dices) cómo se coló Hitler en las instituciones democráticas para destruirlas desde dentro? Pregunta a tu socio, el que te dobla en altura y habilidades, que se lo sabe bien. También te lo podría explicar yo, pero no hay ganas.

Tendríamos que taparnos las orejas con las palmas de las manos, girar la cabeza de un lado a otro y decir en voz alta eso de ¡no te escuuuuucho! ¡no te escuuuuucho! cada vez que apareces soltando una de las tuyas. O tendríamos que silenciarte en Twitter para no leer las dudas que te plantean tus respuestas sin preguntas.

Y solo a ti, tras hacer pública tu manifiesta ignorancia sobre un asunto histórico tan archiconocido, se te ocurre lanzar una gravísima acusación y señalar como antisemitas a quienes te piden cuentas por regalar un espacio municipal a una entidad privada para instalar un museo judío (otro) donde está metido Ruiz Gallardón hasta las trancas. Has mentido; nos has engañado, y, como la prueba está a la vista de todos, se puede decir que eres un embustero. Y encima, torticero, porque los madrileños te pedimos cuentas por haber prometido una biblioteca y un centro de salud en donde ahora vas a poner un museo judío, y tú respondes acusándonos de antisemitas. Propio del tramposo al que le preguntas dónde va, y responde “manzanas traigo”.

Ignoras que, a solo 20 minutos de Madrid en AVE, en plena judería de Toledo, existe desde hace décadas un magnífico museo público hispanojudío, dependiente del Ministerio de Cultura y extraordinariamente ubicado, en el entorno de la Sinagoga de Samuel. Ni falta que hace que regales un espacio que nos pertenece a los madrileños a una entidad privada para instalar otro. Eso es, con todas las letras, una sinvergonzonería. Se huelen otros intereses.

Si una se lo toma a guasa, en el fondo tienes los mimbres del torpe que hace gracia. Pero es que no necesitamos un alcalde que provoque risa con sus chaladuras.

Te tuteo porque has autodestruido tu prestigio y has demostrado tu nula preparación para el cargo que se te ha encomendado.

No respetas a los madrileños y muchos, muchísimos madrileños te hemos perdido el respeto. Todo lo has destruido tú. Tu ineficacia, tu falta de rigor político, nos avergüenza.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram