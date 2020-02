“ERC puede disimular pero en cuanto se rearme lanzará otro ataque unilateral”

Alejandro Fernández (Tarragona, 43 años), presidente del PP catalán. Exteniente de alcalde de Tarragona y exdiputado en el Congreso. Dice que decidió apostar por el Parlament porque le va “la marcha”. “Es aquí donde la gente necesita más apoyo constitucionalista. Hice el camino inverso a Arrimadas. Vivía más cómodo en Madrid, no lo niego. Pero a mí me gusta esta batalla”, afirma.

Pregunta. ¿Ve factible la alianza con Ciudadanos?

Respuesta. Fue el PP el que ya lanzó esa oferta para toda España hace meses. Ciudadanos se negó porque estaba en una indisimulada operación de OPA hostil hacia el PP. Fue un fracaso rotundo y ahora, como por arte de magia, lo que parecía insalvable, ahora todo son parabienes. Lo celebramos: mejor sumar que dividir. ¿Si creo que dan ese paso porque piensan que han fracasado? Por decirlo de forma suave: no cumplieron sus objetivos.

P. Por eso les buscan.

R. No dudo del patriotismo de los compañeros de Ciudadanos pero se ha intensificado en las últimas semanas.

P. Cs está dirigido por una gestora ¿Es imprudente que Inés Arrimadas lance la oferta?

R. Su cambio de opinión es positivo y el momento procedimental en que lo hacen no es asunto nuestro. Ella expresa la opinión de Ciudadanos. No nos meteremos en sus líos internos.

P. ¿Se quieren unir porque están en una situación delicada?

R. No es tanto por eso sino porque es necesario el proceso de reunificación del centroderecha en España como ya se hizo en los años 90. Hay que hacer lo mismo con otras coordenadas.

P. Hay muchos politólogos que dicen que separados se sacan más escaños que juntos.

R. El cálculo no puede ser numérico. Es la necesidad de que haya un proyecto en torno al PP, mayoritario en el sector ideológico del centroderecha. Y esa es la gran operación a abordar.

P. Las encuestas decían hace un año que podían desaparecer ¿Qué expectativas tienen ahora?

R. Descartan nuestra liquidación. Eso no pasará. Nos dan desde 5 a 12 escaños. El 10-N, crecimos un 43% de voto respecto al 28-A y ya no fuimos los últimos: no es lo mismo ser octavos que quintos. Después de bastantes años, hemos invertido la tendencia a la baja. La incógnita es si creceremos de forma moderada o importante. El electorado va recuperando la confianza.

P. ¿Quién debería liderar una eventual candidatura? ¿Usted o alguien de Ciudadanos?

R. El candidato o candidata debe ser el mejor. Sea de Ciudadanos, independiente o del PP.

P. ¿Y quién dice quién es el mejor? ¿Usted querrá serlo?

R. Tiene que ser fruto de un diálogo entre todos. Si para ustedes soy el mejor, pues un apoyo más que sumo.

P. ¿Y si Ciudadanos dice que tiene que ser Manuel Valls?

R. La posibilidad de que Ciudadanos crea que Valls puede ser candidato es tan remota como yo que me haga comunista después de cómo les fueron las cosas.

P. ¿Marcan líneas rojas?

R. Si hay chantajes o condiciones a priori las cosas suelen acabar mal. Deben ser fruto de un diálogo, y además discreto.

P. Si pactan, ¿la decisión final la tomará usted o Casado?

R. Juntos, que es como deben ser las cosas en un partido.

P. Tras el 21-D, Cs no les cedió un diputado para formar grupo. ¿Han cerrado esas heridas?

R. Para progresar en la vida no se puede ser rencoroso. La prueba es que nos pidieron luego un senador y lo cedimos.

P. Ideológicamente apenas tienen diferencias. ¿Y en las formas? ¿Se siente cómodo cuando llaman a Torra delincuente?

R. No me gustan esas expresiones pero para ser justos esas actuaciones las han hecho más los separatistas. Pasó por ejemplo el día de la detención de los CDR cuando empezaron a gritar. Y el debate no es entre izquierdas o derechas o entre derecha y centroderecha. Es entre Constitución, democracia y libertad versus nacional-populimo-identitario.

P. ¿Y el PSC dónde está?

R. Intenta mandar al precio que sea sometiendo a las instituciones a estrés. Y lo hace de manera inaceptable.

P. ¿Quiere decir que el PSC no es constitucionalista?

R. Es camaleónico y si le conviniera podría serlo pasado mañana. Es el mismo razonamiento que llevó a Sánchez a no coger el teléfono a Torra porque decía que era un supremacista, que atentaba la convivencia en Cataluña. Esa es su mejor frase en toda su trayectoria. Pues bien: dos meses después opina que Torra es un osito de peluche al que podrá tratar con cariño. Lo que hay que lograr es que el alma buena del PSC algún día vuelva a ser constitucionalista porque de momento gana la mala.

P. ¿El PP es el de Josep Bou o el de Cayetana Álvarez de Toledo? Él vio un error que ella fuera candidata sin ser catalana.

R. No preguntamos de dónde vienes sino a dónde quieres ir. Igual que Madrid recibe con los brazos abiertos a catalanes como Santi Fisas o Andrea Levy, en Cataluña una madrileña puede hacer política con normalidad.

P. ¿No fuerzan demasiado la máquina querellándose contra Torra por usurpación?

R. No. Ha perdido el acta de diputado por una acción nuestra ante la justicia. Se declaró culpable y se jacta de desobedecer. Incurre en fraude de ley. No podemos permitir que se pitorree de la democracia española.

P. ¿Por qué el PP tiende a judicializar los conflictos?

R. Eso lo hace quien de forma consciente aprueba algo ilegal.

P. ¿Ve diferencias entre ERC y Torra o para usted son lo mismo?

R. Diferentes no son. ERC tiene una historia y es fiel a ella. Puede disimular una temporada pero en cuanto se vea rearmada lanzará otro ataque unilateral. Que nadie lo dude. Conviene hacer caso a Junqueras cuando dice que lo hará otra vez. Ha habido un doble autoengaño: al final nadie iba de farol. Ni los separatistas ni la democracia española.