Conciertos en Madrid del 3 al 9 de febrero: pasen, escuchen y bailen

La semana comienza tranquilita, pero enseguida surgirán las dudas. Y, ante la imposibilidad de estar en dos sitios a la vez, hay días que entran ganas de deshojar margaritas.

Lunes 3

Desde Dinamarca llegan The Calling (Copérnico, 26€), el tándem con el que el cantante Alex Band y el guitarrista Aaron Kamin se propusieron tomar al asalto la frecuencia modulada. Si te gustan bandas yanquis como Train o Matchbox 20, que también remiten al tránsito del siglo XX al XXI, se trata de una gran ocasión para el disfrute nostálgico.

Martes 4

El rock instrumental en musculoso formato de trío (bajo, batería y la guitarra de Guthrie Govan) cuenta con uno de sus mejores exponentes en The Aristocrats. Conjugan los devaneos progresivos con el funk y el heavy metal, un poco en la línea de Steve Vai o Joe Satriani (con el que han colaborado), y llegan a la Sala But (34€) con un cuarto álbum, You know what…?, recién salido del horno.

Miércoles 5

A los Kaiser Chiefs nos los presentaron hace tres lustros como los grandes herederos del brit-pop. Al final no han llegado a comerse el mundo, y además su disco más reciente, Duck, puede que sea el más anodino de los siete que les contemplan, pero sus directos (La Riviera, 34€) suelen ser entretenidísimos. Los amantes del metal más borrico cuentan con la visita de Sabaton (Vistalegre, 50€), teloneados por Apocalyptica y Amaranthe.

Jueves 6

Entre los jóvenes grupos del rock británico, Fat White Family integran la nómina de los ineludibles. Más aún después de Serfs up! (2019), su alabadísimo tercer disco, un alarde de guitarras intensas grabado en esa meca posindustrial que es Sheffield. Su paso por But (25€) coincide con el de Halsey en el WiZink Center (58€), una chavala de Nueva Jersey que a sus 25 años ya figura entre las estrellas más rutilantes del pop estadounidense. Su tercer álbum, Manic, que no lleva ni tres semanas en la calle, la muestra intensa, intimista y vulnerable, muy cerca ya de una voz genuinamente propia. La entrega de los Premios Ruido de la crítica (Joy Eslava) propicia la doble actuación de los cántabros Los Estanques y los andaluces Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, dos de las mejores bandas jóvenes de 2019 (sobre todo la primera), hermanadas por cierta querencia común por la psicodelia. También figuran entre los recién llegados Gentleman Clef (Clamores, 11€), dos hirsutos hermanos malasañeros con un excelente debut, It’s all about balance, en inglés y no muy alejado de ese folk-pop épico de Mumford & Sons y Of Monsters and Men. Y en Galileo Galilei (22€) el periodista musical Santi Alcanda articula una conferencia y concierto (o conferencierto) en torno al 50 aniversario de Sweet baby James, aquel maravilloso álbum de James Taylor, culmen de la canción de autor yanqui. Entre los artistas que recrearán los clásicos del de Boston figuran Ana Laan, Ele, Álvaro Urquijo y Ramón Arroyo (Los Secretos), Santero y Los Muchachos, Alondra Bentley y hasta Emilio Aragón. Añadamos el gran blues de James Armstrong (Café Berlín, 18€), autor del álbum Blues been good to me, para hacer aún más difícil la elección en este jueves pletórico.

Viernes 7

La cordobesa India Martínez ocupa un lugar destacado en eso que podríamos llamar pop racial, como ha refrendado ese muy reciente último álbum (Palmeras) que ahora presenta en el WiZink (50€). Por todo lo alto: la acompañarán Estopa para una versión de Tu calorro, así como la bailaora granadina Triana “La Canela” y los acróbatas Leví y Estrella, entre otros. En contraste frontal, L’Exotighost (Café Berlín, 10€) son la extravagancia pura, el proyecto de ese mago del theremín llamado Javier Díez Ena para reivindicar la música tropical y escapista junto a otros instrumentos poco frecuentes, desde el ukelele bajo a la marimba o el shamisen japonés. Atípicos y también muy estimulantes son Hijos del Trueno (Fun House, 10€), un quinteto mestizo catalán que en su estreno, Sorprendentes adelantos, hermana rock, rumba y folclor. Messura, la gran esperanza del indie riojano, se dejan ver por el Cadillac Solitario (7€).

Sábado 8

La trayectoria solista de Josele Santiago, siempre más personal y menos tarareable que con Los Enemigos, se sustancia en un reciente álbum en directo en el Conde Duque que ahora su autor emulará en la Joy Eslava (25€). Funambulista, el alias artístico de Diego Cantero, lleva al WiZink Center (29€) su canción de autor sonriente y bienintencionada junto a una avalancha de invitados, de Rozalén a Marwan, Andrés Suárez, Diego Martín, Efecto Pasillo o Dani Fernández. Durango 14, el sorprendente quinteto de surf&roll instrumental y a velocidad endiablada, estrena su nuevo disco, Gigante panamericana, en El Sol (12€). Zulú Men, un quinteto madrileño que abandera el espíritu de soul y funk de Nueva Orleáns, estrenan el nuevo Teatro Principito, un prometedor y céntrico espacio nacido en el antiguo cine Bogart de la calle Cedaceros (12€). Pero el nombre con más galones de la jornada es el de los ruidosos Ride (But, 31€), cuatro tipos de Oxford que tienen nuevo álbum, This is not a safe place, para conmemorar sus tres décadas de compromiso con el noise-pop.

Domingo 9

Aún faltan unos pocos días para el día de los enamorados, pero la velada San Valentín Music & Friends bendice en Galileo Galilei (15€) las bondades del amor con un clásico adorable, el argentino Ariel Rot, y el complemento de Lucas Colman y los poemas de la madrileña Patricia Benito.

