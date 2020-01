Insultos al alcalde de Fuenlabrada: “Amigo de los terroristas”, “corrupto, chulo y machista” y “dictador de mierda”

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), denunció ayer en la comisaría de la Policía Nacional los comentarios que han vertido diversas personas en un vídeo subido por la portavoz de Vox en el Consistorio, Isabel Pérez Moñino, en su cuenta personal de Facebook. En los escritos, se le profieren numerosos insultos y se le acusa de “ser amigo de los independentistas y terroristas”, entre otros improperios.

Isabel Pérez subió el vídeo, de casi cuatro minutos de duración, en el que se recoge la discusión que mantuvieron el alcalde y la portavoz durante una sesión plenaria. Va rotulado con algunas quejas de esta última, en el que acusa a Ayala de “machista” y de interrumpirla cuando intenta hablar.

A raíz de esa entrada, han sido numerosos los comentarios que se han vertido contra el alcalde. Le han calificado de “menudo hijo de puta”, “puto corrupto”, “dictador de mierda”, “alcalde prepotente”, “sinvergüenza, chulo y machista” e “irrespetuoso”, entre otros insultos. Algunos comentarios son aún más radicales e incitan directamente a agredirle: “Este es un payaso necesitado de un guantazo bien dado cuando se pone así de gallito y prepotente, menudo saco de mierda este tipejo” y “Eres un chulo barriobajero, que lástima no tenga cojones ninguno de los de ahí y te suelte un puñetazo que te haga saltar todos los dientes”.

Javier Ayala acudió ayer por la mañana a la comisaría y presentó la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico. “Diferentes usuarios de la citada red social [Facebook] comentarios ofensivos, invitando al odio hacia el alcalde tanto por su ideología política como a título personal”, se recoge en el escrito de denuncia.

Injurias y calumnias

“A fecha de hoy se continúa con el insulto, la incitación al odio y la descalificación al alcalde sin que por parte de la titular de la citada cuenta de Facebook, Doña Isabel Pérez Moñino, se haya realizado conducta alguna tendente a eliminar o denunciar los citados comentarios”, añade el regidor. Javier Ayala acusa a estos usuarios de los delitos de injurias y calumnias y de incitación al odio con publicidad, según el artículo 510 del Código Penal.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, cuyo grupo consta de dos ediles, explicó ayer que todavía no había sido informada de la presentación de la denuncia y que no se quería pronunciar sobre ella hasta no leer los términos exactos en los que ha sido redactada. Eso sí, desautorizó los comentarios vertidos a raíz de su vídeo: “Algunos de ellos son totalmente reprochables. No conozco a las personas porque mi perfil está abierto y puede acceder cualquier persona al mismo”, concluyó Pérez Moñino.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram