David Nel·lo y Luis Leante ganan el Premio Edebé

David Nel·lo, con La crònica de l'Iu Eskar, sobre un grupo de cucarachas refugiadas que emigra tras perder su hogar, obtuvo ayer la 28ª edición del Premio Edebé de literatura infantil, mientras Luis Leante, con Maneras de vivir, sobre cuatro protagonistas unidos por el rock de los ochenta, ganó en la categoría juvenil. Las dos obras fueron seleccionadas entre 364 propuestas y les reportará 25.000 y 30.000 euros, respectivamente, en una de las bolsas mejor dotadas del género en España.

El éxodo de una familia contado por uno de los cucarachas más jóvenes del clan es la premisa de La crònica de l’Iu Eskar que, a pesar de estar ambientada en el mundo animal, aborda temas como el racismo, la xenofobia y el respeto a las diferencias a través de la historia de unos insectos que no son aceptados por una especie grupo de cucarachas de otra especie. Nel·lo (Barcelona, 1959), asegura que su relato es un texto lleno de “dramatismo e ironía” y que se trata de una fábula donde no explicita el mensaje moral o los valores. “Explico este cambio de paradigma sobre ciertas cosas vistas desde adentro”, comentó el escritor, viejo conocido del premio que ganó, en la misma categoría, en 2014 con La nueva vida del señor Rutin. El miembro del jurado y ganador del Edebé, Roberto Santiago, destacó por su parte que la propuesta no es un “obra complaciente” ya que desde la segunda página del libro el abuelo del protagonista muere aplastado por la bota negra de un cartero. “Ha ganado no solo con unanimidad, sino con rotundidad absoluta", aseguró.

Leante (Múrcia, 1963) es otro veterano curtido en la literatura juvenil y también galardonado ya con el Edebé por Huye sin mirar atrás (2016). Maneras de vivir plantea la historia de un personaje que desea escribir la biografía de un músico, Jimi, que sucumbe en la miseria. El relato se centra en tres ejes: el rock, la redención y las relaciones familiares en una narración a cuatro voces. El título remite a la canción compuesta por Rosendo Mercado. “Siempre me han atraído las segundas oportunidades. Aquí hablo de la música, pero también de los escritores que han tocado la gloria y han caído en el olvido”, dijo. Para el miembro del jurado, Óscar López, la línea entre la literatura juvenil y adulta es difusa en este texto que “puede ser leído por todo el mundo”. “Logra lo que es difícil para algunos autores que es mantener el equilibrio entre los conflictos”, sostuvo.