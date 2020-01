Vuelve el trajín a los escenarios

A medida que avanza enero, la cosa va poniéndose cada vez más interesante. Lean, lean: se avecinan siete días para no dar abasto. Y con la primera avalancha de nombres foráneos, aunque hay estrenos madrileños (Ele, Mr. Kilombo) de mucha enjundia.

Lunes 20 (hoy)

Serrat y Sabina siempre son noticia, por mayúsculos. Y si es compartiendo escenario, repertorio y titulares, la relevancia se multiplica. El Nano y el Conde Crápula suman 176 años de talento en los DNI y unos cuantos cientos de canciones originales, no pocas llamadas a la inmortalidad. Por eso a su tercera gira conjunta, No hay dos sin tres, apenas le queda alguna entrada por vender (a partir de 71€) hoy y mañana en el WiZink, mientras que las citas del 11 y 12 de febrero pulverizaron todo el papel en cuestión de horas. Un socio de aventuras y generación, Víctor Manuel, es el distinguido invitado especial de los coruñeses Luar na Lubre a su paso por el Nuevo Teatro Alcalá (21€). La inquebrantable formación de Bieito Romero, con sus buenos 30 años de servicios a la causa celta, concluye la gira de Ribeira sacra antes de abordar la inminente publicación de una obra sobre los peregrinos, Vieiros e vieiras.

Martes 21

Portada de 'Rumours', la obra maestra de Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, una de las formaciones más exitosas y sensacionales del último cuarto de siglo XX, jamás ha actuado en España. Los gastos de caché y producción son tan fabulosos que ningún promotor reunió valor para contratarlos. Y como puede que ya nos quedemos sin verlos para siempre, el Inverfest nos consuela programando en el Price a Rumours of Fleetwood Mac (29,5€), una banda de tributo en teoría tan cercana a la original que cuenta con la bendición del propio fundador, el batería Mick Fleetwood. El jovenzuelo James Arthur, adalid de ese soul blanco y ligero que le encanta a la chavalería, debuta en La Riviera (34€) con la expectación disparada: ganó el Factor X británico, aparece en películas pintonas y su canción Say you don't let go supera, agárrense, los 1.300 millones de reproducciones en Spotify. Ah, y Los Toreros Muertos, el grupo de Pablo Carbonell, homenajean al inolvidable Krahe en la Galileo Galilei (18€).

Miércoles 22

Concierto de José Mercé y Tomatito el pasado sábado en Fez, en junio de 2019. RAMÓN FORNÓS

Turno para dos flamencos de públicos amplios, el guitarrista Tomatito y el cantaor José Mercé, en los conciertos del festival Inverfest en el Price (29€). Estrenan su obra conjunta De verdad y pocos han contribuido a difundir la esencia flamenca, actualizada pero no edulcorada, como ellos. Para el pop masivo de Melanie Martínez hay que acercarse al WiZink (42€).

Jueves 23

El grupo 091 posa en la sala Lemon Rock de Granada. FERMÍN RODRÍGUEZ

Atención: día abrumador. Tanto el coruñés Xoel López (Price, 20€) como los redivivos granadinos 091 (Joy Eslava, 33€) dirimen las primeras de sus dos citas consecutivas, el primero con los últimos coletazos del álbum (Sueños y pan) que cierra su trilogía más personal; los segundos, con el estreno absoluto en Madrid de La otra vida, material de estreno después de dos décadas largas de sequía. Pero es que tenemos además a Ketama en La Riviera (34,5€), celebrando las bodas de plata de De akí a Ketama; a un guiri enamorado de España como Ken Stringfellow (The Posies, REM) en Rockville (19,5€) y la conmemoración del 50 aniversario de Sweet baby James, obra inmarcesible de James Taylor, a cargo de Tyler Altes Band (Café Berlín, 11€). Pero si quieren un consejo de amigo, Sam Amidon nos llega desde Vermont para asomar por Conde Duque (12€), y difícilmente encontrarán a alguien tan delicado y exquisito en el folk estadounidense de autor.

Viernes 24

Stereophonics, en una foto de promoción.

El primer concierto internacional con empaque de la temporada es el de los galeses Stereophonics en el Palacio Vistalegre (36,5€), enrocados en su rock enfático pero infalibles, con la voz aguda de Kelly Jones como paradigma, para alborotar los pabellones. Sudor y pasión están garantizados. La chavalería preferirá acercarse a la Sala But (15€) para disfrutar del bullicioso madrileño Mr. Kilombo, que adelanta los contenidos de su ya quinto álbum, Cortocircuitos, justo una semana antes de que vea la luz.

Sábado 25

La cantante Bonnie Tyler. CORDON PRESS

La nostalgia es un sentimiento casi incontrolable y, en consecuencia, un negocio próspero, lo que explica el éxito del formato Yo Fui a la EGB (primero una cuenta en redes sociales, luego una colección de libros y ahora, un espectáculo en gira). Pero el menú de esta vez en el WiZink (39€) cuenta con tres nombres verdaderamente entrañables y solventes, los de Bonnie Tyler, Limahl (¡Neverending story, oigan!) y Katrina & The Waves. Por aquello de seguir caminando bajo la radiante luz del sol. La inquietante Angel Olsen, autora de uno de los grandísimos álbumes (All mirrors) de 2019, lo exhibe en la Sala But (30€). La encantadora madrileña Ele (Price, 16€), el Fin de la primera vida de Muerdo (Joy Eslava, 16,5€), el dúo vaquero Smooth Hound Smith (Café Berlín, 13€) o el tándem de Lavida y Ciclocéano (Siroco, 9€) completan la oferta de un día en que duele carecer del don de la ubicuidad.

Domingo 26

Los miembros de Furious Monkey House.

Si no conocen a Furious Monkey House (Price, 15€) pueden llevarse una sorpresa mayúscula: cinco adolescentes pontevedreses que componen su propio repertorio de rock setentero (no es errata: han leído bien). Como Pristine, pero este cuarteto noruego en la onda de Led Zeppelin o Deep Purple (Rockville, 14,5€) ya está más crecidito.

