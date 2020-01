Un paseo galdosiano

Decía Galdós en Fortunata y Jacinta que “esta orgullosa Corte iba a pasar en poco tiempo de la condición de aldeota indecente a la de capital civilizada. Porque Madrid no tenía de metrópoli más que el nombre y la vanidad ridícula”.

Cuando el equipo de Aventuras diseña uno de los mapas literarios, el primer paso es encontrar el mapa de época más adecuado, evidentemente, aquel más cercano al año en que transcurre la trama. Pero también aquel cuya estética e historia se acerque más a la trama que se pretende retratar. No siempre es fácil, dependiendo de la ciudad existe más o menos cartografía disponible y no siempre estéticamente atractiva. Normalmente, se parte del mapa más próximo y a partir de él, según las necesidades, se trazan los espacios que aún no estaban urbanizados o se cambian los ya existentes.

En el caso del Madrid galdosiano, los límites de la ciudad estaban marcados por la glorieta de Cuatro Caminos al norte, la estación de Delicias al sur, el Parque de Madrid al este y el Palacio Real al oeste. Un Madrid que aunque ahora parezca pequeño, en realidad no lo era tanto y que estaba muy bien representado en un mapa histórico del año 1883 trazado por Emilio Valverde. A partir del mapa original, comienza un importante trabajo de limpieza, coloreado e intervención para convertirlo en el mapa de Galdós, situando una amplia selección de los lugares citados en su obra. Para ilustrar el reverso de los mapas se buscaron elementos gráficos que ayuden a contextualizar la obra y el autor. En este caso se eligió una vista de pájaro de la ciudad en la que se aprecia muy bien como era ese Madrid de fines del XIX.

Si se compara la “aldeota” de Galdós con mapas de otras ciudades, se puede apreciar notables diferencias. La más evidente surge de la comparación con la Vetusta de Clarín, una ciudad ficticia (aunque claramente inspirada en Oviedo). En este caso el proceso es bastante más complejo, obviamente no existe cartografía de Vetusta, así se buscó un mapa de Oviedo de 1884 para transformarlo en la ciudad que Clarín retrató en La Regenta. Si se hace una comparación del tamaño de ambas ciudades, Madrid ganaba con soltura a Oviedo, que contaba en el mismo año con 11.564 vecinos frente a los más de 500.000 de la capital.

Si, por el contrario, se compara con Londres, uno se puede dar perfecta cuenta de que cuando Galdós se refería a Madrid como aldeota no le faltaba algo de razón, la ciudad victoriana rozaba los seis millones de habitantes en 1891. En esa época está datado el mapa sobre Sherlock Holmes, un Londres denso y oscuro que refleja a la perfección el hacinamiento e insalubridad sobrevenido por un crecimiento desmesurado fruto de la revolución industrial. Poco tiene que ver con el Londres verde y apacible que se describe en las novelas de Jane Austen.

Si se comparan las distintas cartografías se pueden extraer algunas reflexiones. Al colocar las localizaciones sobre un mapa se visualiza una información relevante que subyace en lo que el autor cuenta. En Galdós se ve un Madrid global, las localizaciones se extienden por todo el mapa y son fácilmente agrupables en categorías. La Iglesia, los cafés y el comercio están fuertemente representadas, un Madrid a pie de calle, popular y del día a día. Algo parecido ocurre en La Regenta, pero en esa ciudad de provincias retratada a través de la burguesía la Iglesia cobra aún más protagonismo. La clase alta también es la protagonista del Londres de Jane Austen, con una concentración inusual de localizaciones en la acomodada zona de Mayfair. Y si se avanza un poco en el tiempo, sin moverse de ciudad, se observa cómo desde la óptica de Sherlock Holmes las localizaciones se agrupan en los alrededores de Whithehall y Strand, donde se concentraban las sedes del poder político, la policía y la prensa del Londres victoriano.

Otras experiencias han permitido trabajar esta comparación entre ciudades y literatura, como ha sido el caso del Nueva York y de Granada en tiempos de Federico García Lorca, o la capital lisboeta en tiempos de Fernando Pessoa.