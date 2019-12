Discurso de Año Nuevo de Díaz Ayuso sin menciones a Madrid

Mensaje de fin de año de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la plaza mayor de Chinchón como escenario.

Un discurso de Año Nuevo sin discurso de Año Nuevo. "Tenía un discurso en el que pretendía exponerles el balance de los cuatro primeros meses de este nuevo gobierno [formado por PP y Cs e investido con apoyo de Vox] así como nuestros retos para 2020", dice en la grabación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante lo que considera "momentos de preocupación compartida por el destino de España", opta por remitirse a las palabras de Navidad del Rey. Se da la circunstancia de que el texto del discurso del monarca es consensuado entre la Casa del Rey y el Gabinete de Presidencia del Gobierno.

Antes de la emisión del mensaje de Díaz Ayuso, en un acto con taxistas durante la mañana de Nochevieja, Díaz Ayuso calificó de "absoluta barbaridad" los acuerdos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con Unidas Podemos y PNV. El pleno para la investidura de Pedro Sánchez se celebrará los días 4, 5 y 7 de enero y el pacto para lograr la abstención de ERC incluye una consulta sobre los acuerdos entre Generalitat y Estado. "Acudiremos a todas las instancias que estén en nuestra mano y a los tribunales que sean necesarios o presentar cualquier recurso para defender la unidad de este país y la libertad de todos los españoles", dijo Díaz Ayuso en declaraciones a los periodistas. En la misma línea, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de "consumar la traición a España".

Felipe VI llamó en su discurso a confiar en España “en tiempos que no son fáciles”. Díaz Ayuso, en el mensaje de poco más de dos minutos emitido a través de Telemadrid y Onda Madrid, destacó "ataques a nuestro país" que "se concentran precisamente en el rey, que es cabeza de la nación". Y explicó: "He decidido no dar este discurso de Año Nuevo y en su lugar adherirme a las palabras de su majestad, que en su discurso de Navidad nos invitan a que pensemos en grande y confiemos en España, en nuestra sociedad, unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas, sin divisiones y enfrentamientos que erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro".

El mensaje de Díaz Ayuso volvió a subrayar el papel de la monarquía: "Yo no tengo solo el compromiso administrativo de que las cosas funcionen bien, si no la responsabilidad política de trabajar por la paz, la unidad y la concordia. Y esto se fundamenta en la figura del rey de todos los españoles. Por eso cedo aquí el protagonismo a su majestad que en su discurso apela a la voluntad de entendimiento Y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a la Constitución que reconoce la diversidad territorialm que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza".

Díaz Ayuso eligió Chinchón -"uno de los pueblos más bonitos de España"- para grabar el tradicional mensaje que realizan en Nochevieja los líderes regionales. No hubo más menciones a Madrid que el agradecimiento final a los ciudadanos por su "esfuerzo diario" y el inicio con las buenas noches a los "españoles que vivís en Madrid. Así es como me gusta dirigirme a los madrileños, porque no somos madrileños solo los que nacemos aquí si no quienes vienen a diseñar su proyecto de vida y construir aquí un futuro en común".

