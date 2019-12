Los profesores exigen a la Xunta volver al horario lectivo anterior a la crisis

Colegios e institutos de secundaria de toda Galicia han vivido este jueves una huelga de profesores que según los sindicatos ha rondado un 60% de seguimiento que la Xunta rebaja al 14,49%. Los docentes reclaman al Gobierno gallego que rebaje las horas lectivas que tienen que impartir para volver a los niveles anteriores a la crisis económica al igual que han hecho otras comunidades, una medida que según las centrales permitiría crear 1.200 nuevas plazas de profesorado. En Primaria pasan de 25 a 21 horas semanales y en Secundaria, de 20 a 18.

Al grito de: "Feijóo escoita o ensino está en loita", un millar de profesores se han manifestado en Santiago. Los participantes han hecho un llamamiento a la conselleira de Educación, Carmen Pomar, para sentarse a hablar y llegar a un acuerdo. En el manifiesto leído al término de la marcha frente a la sede de la Xunta en el palacio de San Caetano se ha reclamado también que los docentes solo impartan materias en las que son especialistas y que se reduzca el número de alumnos por clases. Los docentes subrayan que "no ansían trabajar menos horas sino hacerlo en otras condiciones", las que tenían hasta "la llegada de los recortes de los Gobiernos del PP". Reclaman "tener menos horas de docencia directa" para invertir más tiempo en "las demás funciones que precisa un centro en su día a día".

Los sindicatos cuentan con el apoyo de la Asamblea Aberta de Maxisterio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que el miércoles celebró una sentada a la que se unieron "incluso estudiantes de otras facultades" para "solidarizarse" con la movilización de este jueves. Los futuros docentes también han participado en la manifestación junto a representantes de partidos de la oposición.

La Xunta sostiene que "la incerteza política y económica" en España imposibilita "negociar una modificación del horario lectivo" porque para eso sería necesario "incrementar el personal" docente. La Consellería de Educación asegura que no puede acometer este aumento porque "necesitaría la seguridad de que el ministerio" respalda esta medida con "fondos suficientes".

El Gobierno gallego esgrime la buena posición de Galicia en el informe PISA para defender la calidad actual del sistema. "El informe PISA es una farsa", replica Suso Bermello, líder de CIG Ensino, el sindicato mayoritario entre los docentes gallegos. "No sirve para saber cómo está el sistema educativo, sino para controlar" a los profesores "con la intención" que establezcan instituciones como la OCDE, aduce.

Tanto la secretaria general de CCOO Ensino, Luz López, como uno de los represantantes de ANPE Julio Díaz han criticado los "continuos recortes" que sufren los docentes desde hace diez años y la negativa del Gobierno gallego a "abrir una negociación". La secretaria de Ensino de UGT, Paula Carreiro, ha reivindicado que esta movilización se hace por "el bienestar del alumnado y de la educación gallega". "Lo que pedimos no es una reducción de horario laboral, sino lectivo para poder atender las necesidades del alumnado, innovar, individualizar", ha añadido.

El secretario de organización de STEG, Lois Pérez, recuerda que las peticiones se basan en la legalidad. "Queremos volver al número establecido legalmente de alumnos por aula y revertir los años de recortes", explica, "cada día en las escuelas convivimos con la degradación de la situación del alumnado y no somos ajenos a ella". Para uno de los representantes de CSIF Galicia José Carlos Fernández "no hay excusas para no iniciar la recuperación de unos derechos que el profesorado tenía antes de la crisis".