El Barcelona entreabre las puertas del vestuario

“¿Te acuerdas de aquella noche en Nueva York?”, le pregunta Piqué a Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, patrocinador del Barça. “Quisiera Valverde o no, nos íbamos a ir de fiesta igual. Me preguntaba por qué y me decía que no veía razones. No lo entendía”, bromea el central. La conversación transcurre en un restaurante de Barcelona tras la goleada del conjunto azulgrana en el último clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou. Es una de las escenas con más trastienda de la serie documental Matchday, que se estrena este viernes en Rakuten TV. El Barça intenta abrir las puertas del vestuario de Valverde durante la temporada 2018-2019. Solo la entreabre. Después del éxito de Last Chance U (una serie que se mete en la intimidad de un equipo universitario de fútbol americano) y de la premiada Six Dreams (producida por Mediapro y JWP, la serie ganadora de dos Emmy que sigue a seis protagonistas de LaLiga), el mundo del fútbol se volcó a mostrar sus entretelones. Lo hizo el Manchester City con All or Nothing, también la Juventus con FirstTeam y hasta Sergio Ramos quiso tener su propio documental.

Ahora es el turno del Barcelona. Dirigido por Oriol Querol y producido por Barça Studios, con la colaboración de Rakuten, Kosmos Studios y Producciones del Barrio, Matchday tiene ocho episodios. El primero, que se presentó este jueves en el Teatro Liceu, se mete en el clásico en el que el Barcelona derrotó al Madrid (5-1) y precipitó el final de Julen Lopetegui en el banquillo del Santiago Bernabéu. El capítulo gira alrededor de las vidas de Luis Suárez y Gerard Piqué. El uruguayo, más sensible; el catalán, más gracioso, la serie muestra un detrás de escena que tiene más interés comercial que periodístico. “Se compartió con el vestuario los negativos del documental y no hubo un feedback negativo. Ya sabíamos que cosas no podían salir. Las situaciones que se ven con las normales o rutinarias en un centro de trabajo. No hemos visto broncas con el entrenador”, aseguró Paco Latorre, director de Barça Studios.

El club ya trabaja en la segunda temporada de Matchday, además tiene en carpeta otra serie de contenidos. “Este documental es la punta de iceberg”, comentó Dídac Lee, directivo del Barcelona; “estamos en una época de cambio de tendencia, con fenómenos como Netflix, Rakuten Tv o Spotify que están aquí para quedarse. Y con Barça Studios queremos ser una referencia en el mundo de los contenidos”. El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu ya había anunciado un documental sobre la temporada 2012-2013, la campaña en la que Barcelona conquistó “la liga de los 100 puntos”, en la que fallecido Tito Vilanova estaba al mando del equipo.