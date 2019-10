La cantera de Díaz Ayuso en la Universidad Rey Juan Carlos

Cuatro alumnos del curso que coordinó Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) entre enero y junio de 2014 han encontrado acomodo en la Administración regional o mejorado su posición en el PP desde que la política ha llegado a la presidencia de la Comunidad. Dos se han convertido en altos cargos del gobierno, otro en asesor y un cuarto ocupa una vicesecretaría en la estructura orgánica del partido, donde la líder popular no tiene mando directo pero sí disfruta de una influencia decisiva. El gobierno defiende la trayectoria profesional y el prestigio de los designados, y señala que no se puede encontrar una relación de causa efecto entre hechos separados por cinco años. La URJC, por su parte, dice que no encuentra el convenio que sirvió para articular las clases a través del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP), un ente al que la propia universidad denunció este verano ante la fiscalía tras detectar supuestas irregularidades en una investigación abierta a raíz del escándalo del caso del master de Cristina Cifuentes.

Díaz Ayuso ya era diputada cuando coordinó el Curso Superior de Estrategias de Comunicación para equipos políticos, que le costó 950 euros a cada alumno. Cobró "los gastos menores que le ocasionó la coordinación del curso (gastos de transporte, material para las clases, etc)", según un portavoz de la Comunidad. "La relación fue como colaboradora externa y puntual del CIFP".

El programa, repleto de conferencias de políticos y periodistas, contó con una treintena de alumnos, se impartió en aulas de la URJC de Manuel Becerra, y se publicitó con el escudo de la universidad. La inauguración la protagonizaron Díaz Ayuso en calidad de coordinadora del curso; José María Álvarez como vicerrector de la universidad y director académico del programa; y Jorge Urosa, también vicerrector y director de títulos propios del centro académico. La clausura corrió a cargo de Cristina Cifuentes.

¿Ha influido la participación en el curso en los nombramientos? "En absoluto", respondieron desde la Comunidad de Madrid . "En este curso había gente de diferentes partidos, muchos como es normal, del PP. Algunos han seguido ascendiendo en distintas administraciones y otros no", añadieron sobre un programa que nunca se repitió, y en el que hubo representantes del PSOE o de UPyD entre los alumnos, así como profesionales del periodismo y la comunicación política entre los ponentes. "También había profesionales de otros ámbitos como la comunicación, incluido El País", puntualizaron desde el gobierno regional.

Cinco años después, la página web del curso ha desaparecido, como su Facebook, y la URJC dice que no encuentra ningún convenio entre las dos partes.

"Según los datos que constan en el archivo del CEIP, el Curso Superior de Estrategias de Comunicación para equipos políticos fue un curso gestionado por la Universidad Rey Juan Carlos a través de dicho Centro Integral de Formación Permanente (CIFP), del que solo se celebró una edición impartida desde el 13 de enero al 23 de junio de 2014, en modalidad presencial, en las instalaciones de Manuel Becerra, con una duración de 150 horas", resumió la universidad a través de su departamento de transparencia. "En los archivos del referido CIFP no consta la existencia de ningún convenio".

Este verano, la URJC detectó posibles irregularidades en el CIFP relacionadas con un "incumplimiento de la normativa y control reiterado" que podían causar "perjuicio económico" a la universidad a lo largo de su existencia (no relacionadas con el curso de 2014). El rector Javier Ramos había decidido auditarlo porque compartía trabajadores con el extinto Instituto de Derecho Público, que estuvo en el centro del escándalo por los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. En consecuencia, lo denunció ante la fiscalía.

Mientras tanto, Díaz Ayuso no ha olvidado sus días como académica. Cuatro de los exalumnos de su curso trabajan ahora para ella.

