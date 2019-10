La caída de un violador en serie

Con una leve cojera, el violador Pedro Luis Gallego llegó ayer al juzgado. Escuchó inmóvil y sin gesticulación un juicio muy breve en el que se declaró culpable. Antes de dar por finalizada la sesión, el juez le dio la posibilidad de tomar el turno de palabra. Sorprendió a todos porque hizo uso de él. Nunca antes se había dirigido a sus víctimas. En esta ocasión habló durante cinco minutos, en un discurso regado de supuesto arrepentimiento, autoindulgencia y culpabilización del sistema. Este es un extracto de lo que dijo: “Efectivamente, todas las pruebas que la acusación del fiscal ha planteado son así. Desde los 19 años he tenido una problemática psicológica. Mi vida no ha sido normal. Soy víctima de mí mismo. He tenido un problema psicológico que nunca he podido resolver. Instituciones Penitenciarias siempre me ha rechazado una terapia. Acudí a una ONG. Una psicóloga a nivel particular entendió mi problema. Estuvo aplicando una terapia en base a mi problema. Seguí yendo (después de prisión), pagando sus honorarios pero no pudo resolver mi problema. Tengo un problema psicológico. Una obsesión que no puedo controlar. No lo comprendo. Me siento arrepentido lo que he hecho durante toda mi vida, no solo esta vez. Pido perdón a las víctimas, a todas. Mi vida ha sido un fracaso desde que tenía 19 años (cuando cometió sus primeros delitos). Nunca he podido tener armas psicológicas para contrarrestar esta obsesión, impulsos que no he podido controlar. No sabía de qué se trataba. Mi vida ha sido un desastre de vida. 32 años en prisión. Ahora llevo 2 años y medio. Mi vida va a acabar en prisión (tiene 61 y el fiscal pide 25 años íntegros) pero sí pido y solicito que se me aplique un tratamiento”.