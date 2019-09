El alcalde de Cervo llama a la movilización por la defensa de Alcoa

El alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares, ha hecho hoy un llamamiento a todos los actores políticos, sociales, sindicales o empresariales de A Mariña para movilizarse por la permanencia de Alcoa en San Cibrao. Previamente, Villares ha afeado al Gobierno central que lleve un año sin dar respuesta a los avisos de la multinacional americana de que “los precios de la luz están muy altos”.

“En ese tiempo somos todos conocedores, el gobierno y todos los sectores, sabemos que ese precio (el de la energía) está en unas cifras que no puede estar y durante ese tiempo no se dio solución. No es cuestión de plantear excusas por el gobierno central porque no las hay, ni que estén en funciones ni que no estén en funciones”, clama. Ante el “serio riesgo” de cierre de la planta de San Cibrao (Cervo, Lugo), Alfonso Villares ha apelado a que “toda A Mariña (de Lugo) nos tenemos que juntar, sin ningún tipo de discurso político ni mucho menos”. “Yo creo que la reivindicación que tenemos que hacer desde A Mariña es una reivindicación de la necesidad para nuestra vida, para nuestro bienestar de que esta empresa siga aquí durante muchos años”, proclama.

El alcalde de Cervo considera que es preciso “visibilizar” la necesidad y dependencia de la comarca de la supervivencia de la planta de la multinacional americana del aluminio. “Que se vea, y una vez que se vea (con movilizaciones) que se nos escuche por quien tiene que escucharnos que es el gobierno central”, resume. El peligro que se cierne sobre la factoría de San Cibrao, dice el alcalde, es “algo más que evidente” después de que permanezcan cerradas 32 cubas de electrolisis, de las más de 500 que operan en la planta lucense, y que se haya rebajado la producción hasta un 11%.

Villares ha descartado que con San Cibrao ocurra lo mismo que con las plantas de Avilés y A Coruña, que se vendieron, ya que, deduce, “estos son casos distintos”. El alcalde de Cervo se ha mostrado convencido de que en el caso asturiano y de A Coruña la compra “no es para hacer aluminio primario es para hacer aluminio secundario y por tanto los costes de la energía son más bajos”.

“Y después de dos años, ese grupo inversor está claro que compró las plantas de Avilés y A Coruña para hacerse con suelo industrial, porque están en zonas urbanas, un suelo industrial muy apetecible y ese es el objetivo y en A Mariña ese suelo no tiene ese apetito que pueda tener un grupo inversor. Aquí dependemos del aluminio y para que siga aquí el gobierno tiene que dar un precio competitivo de la energía como hizo durante los últimos años y no sería una excepcionalidad”, demanda finalmente Alfonso Villares.