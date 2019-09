Reabren la causa contra dos policías acusados de golpear a un conductor tras el 1-O

La Audiencia de Girona ha ordenado reabrir las diligencias contra dos agentes de la Policía Nacional que fueron denunciados el día después del 1-O por supuestamente golpear a un conductor en Girona. El juzgado de Instrucción 2 tomó declaración a los implicados, no dio credibilidad al relato del denunciante porque lo consideró “contradictorio y poco consistente” y archivó el caso. Ahora el Alto Tribunal gerundense no da credibilidad a los agentes y obliga a reabrir la causa porque “los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malos tratos”.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas del 2 de octubre de 2017 cuando el conductor denunciante circulaba delante de tres furgonetas policiales en la zona de la Copa, en Girona, y, tras varias maniobras para adelantarlo, una de ellas chocó con él. El conductor relató que no había sabido qué hacer por la manera como estaba señalizada la circulación y que los agentes bajaron y le golpearon.

El Fiscal no dio credibilidad en su momento a la versión del conductor “porque no acudió a urgencias y no hay un parte médico de lesiones”. Sin embargo, la Audiencia considera ahora que “los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malos tratos”. “No solo por la falta de credibilidad en el testimonio de los agentes, sino porque la versión del denunciante está corroborada por cuatro llamadas al 112, en la misma franja horaria en que se produjeron los hechos, y en las que se puedo oír “han sacado a un chico a hostias del coche”.

La Audiencia ha estimado el recurso del denunciante, ha archivado las actuaciones por un presunto delito leve de daños contra él, ha ordenado reabrir la investigación contra los dos agentes y que los Mossos averigüen quiénes son los titulares de dos móviles que llamaron a emergencias para que se les pueda citar en calidad de testigos y aclarar lo sucedido.