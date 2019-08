Benidorm, la playa del sur de Madrid

Benidorm tiene menos de 70.000 habitantes en invierno, pero más de 250.000 en agosto. La mitad de ese superávit lo forman turistas españoles; el resto, extranjeros. El mítico lugar de la costa alicantina es el destino más común entre los turistas españoles y también entre los madrileños. Así lo certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El origen exacto de esos veraneantes por barrio no es fácil de trazar. EL PAÍS ha tenido acceso por primera vez a una base de datos, de la empresa Geoblink, que, gracias a un acuerdo con Orange, recibe datos anónimos que dan las antenas de telefonía móvil. No se puede identificar el movimiento de una persona en concreto, pero sí ver, de todas las personas que fueron a Benidorm en agosto de 2018, qué porcentaje suele residir en un código postal concreto de Madrid. Y con ese dato hemos elaborado el mapa que encabeza estas líneas.



La base de datos está hecha a partir de viajeros que hayan pasado más de una hora en el lugar de destino (aquí ya hemos explorado cómo se mueven por toda España). El algoritmo de Geoblink busca patrones de movimiento: residentes, trabajadores, visitantes, veraneantes. Luego los agrega por código postal y obtiene una granularidad con una precisión difícil de encontrar. Para cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, nunca desciende hasta lugares donde pueda identificarse el movimiento de individuos concretos.



Los veraneantes de Benidorm que residen en Madrid se distribuyen por toda la geografía de la capital, pero de forma desigual. Los vecinos de Orcasitas y San Fermín, una zona que se corresponde al código postal 28041, son los más representados de toda España en las playas de Benidorm. El porcentaje es pequeño, un 0,5%, pero significa que puede haber más de 800 vecinos de un solo código postal de Madrid en el mismo lugar. Es probable que los mismos que hacen cola en una pescadería en invierno repitan la escena en verano, con 500 kilómetros de diferencia

Villaverde Alto y San Cristobal de los Ángeles (en el Código Postal 28021), además de Moratalaz, Puente de Vallecas o Santa Eugenia son otras zonas más representadas de lo normal en la ciudad alicantina, incluso si las comparamos con el resto de España.



Un patrón claro en esta distribución es la renta de cada barrio. Hay que irse a Valdebebas, el barrio de Salamanca o al Viso (en Chamartín) para encontrar zonas cuyos vecinos no representen ni siquiera el 0,1% de todos los turistas de Benidorm. Lo mismo ocurre en el centro: el código postal más cercano a Sol que manda una porción significativa de turistas de Benidorm es el 28045, alrededor del Paseo de las Delicias. En la parte este de la ciudad, la línea entre barrios muy o poco representados en esta capital del turismo es clara.



La pirámide poblacional de cada barrio también influye en entender por qué haya más o menos vecinos en Benidorm. Si se observa el mapa, destaca una zona más oscura en el norte, el código postal 28029. Se trata del Barrio del Pilar y su entorno, donde el 30% de la población tiene 65 años o más, según datos del padrón municipal. Se trata de una de las zonas más envejecidas de la capital. El 20% de la población madrileña se encuentra en esa franja de edad.

