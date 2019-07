Gobernar un pueblo por 100 euros

Frente a los grandes municipios que manejan sueldos de alcaldes y concejales de hasta seis cifras, el contrapunto lo ponen localidades como Ribatejada. Su alcaldesa, la socialista Carmen María González Escaso, tan solo percibe 100 euros por asistencia a las sesiones plenarias. Y con una dedicación a tiempo completo. “Lo mío es una cuestión y decisión personal y puntual. Soy de las que defienden que todo trabajo debe estar remunerado y de manera adecuada”, afirma la regidora.

Ribatejada (805 habitantes) está en el extremo noroeste de la región, justo al lado de la provincia de Guadalajara y a 30 kilómetros de Alcalá de Henares. Tiene una extensión de 31,82 kilómetros cuadrados y entre su patrimonio destaca la Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar y del siglo XV, que ha sido reformada recientemente.

Su alcaldesa tendría que cobrar por ley 33.000 euros brutos al año, pero al igual que el resto de su equipo de Gobierno renunció a percibir este salario. “Prefiero que ese dinero se dedique a pagar los libros de los colegios de los niños o alimentos para los servicios sociales”, afirma en conversación telefónica.

Pese a no recibir más que un sueldo casi simbólico, González Escaso se ha implantado un horario fijo. Llega a las nueve de la mañana al Ayuntamiento y sale no antes de las tres de la tarde. En ocasiones también prolonga en horario vespertino para sacar todo el trabajo adelante. “En un Ayuntamiento tan pequeño tengo que hacer de casi todo, por eso le dedico tantas horas. Esto al final casi me cuesta dinero”, reconoce.

La alcaldesa renunció a su puesto de jefa de administración en una conocida cadena de hipermercados para cuidar a sus hijos: “No podía salir de casa a las siete de la mañana y volver a las once de la noche. No tenía tiempo ni para verlos ni para cuidarlos”. A partir de ahí, se metió en política hace unos 12 años, en concreto en el PSOE, y decidió no regresar a su puesto en la capital. “Lo que más me gusta es luchar por mi pueblo, por lo mío, ya que mis hijos han crecido aquí. De aquí, que me encante lo que hago”, añade González Escaso.

El presupuesto del Ayuntamiento de Ribatejada es de 600.000 euros, lo que su alcaldesa considera “muy chiquitito” para todo lo que necesita el municipio. De hecho, tiene una capacidad de gasto muy pequeña, ya que gran partede este dinero se destina al gasto corriente. La población va creciendo poco a poco, ya que se están vendiendo casas que hasta el momento estaban vacías. “Se trata de parejas jóvenes que han visto como una buena opción venir a un sitio tranquilo”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram