Los secretos de la escritura de series, en un libro

“Las charlas en las cenas son bestiales: ‘¡No lo expliques, que no la he visto!’; ‘No te la pierdas que es brutal…’; ‘Esto no será un espóiler, ¿verdad?...’”. Las series se imponen. Lo dice la voz acreditada del guionista Ferran Folch, que ha impartido clases en la ESCAC y, ahora, en el SAE Institute de Barcelona, y que ha publicado Ficció. Com crear, vendre i escriure una sèrie(editado por GAC, Guionistas Asociados de Cataluña).

A través del testimonio de una veintena de guionistas catalanes que hacen ficción televisiva, el libro explica cómo trabajan en el sector. Ficció es un relato rico en anécdotas que desvela lo que hay detrás de las series que todos conocemos. “El consumo de series ahora es espectacular”, dice Folch, guionista de Kubala, Moreno i Manchón o Ventdelplà y que reconoce que la serie que más le ha marcado ha sido Els joves. “Yo, de pequeño, veía Dallas porque era lo que se veía en casa y el tema de conversación del día siguiente. Ahora todos vemos series distintas, algunas rarísimas, e igual en una noche empiezas cuatro o cinco hasta que das con la que te engancha”.

Ante el éxito de las series se han multiplicado las plataformas que las producen. Hasta hace poco, TV3 era casi el único camino para hacer ficción en catalán. “Ha sido muy importante para el desarrollo del género en Cataluña; pero con la crisis, ya no puede producir tanto y los guionistas catalanes aprovechan ventanas nuevas: canales de pago, internet...”.

Folch apuesta por reflejar el mundo de cada cual, que el espectador se pueda sentir identificado: “Parte del éxito de TV3 está en haber creado un mundo de ficción concretamente catalán”, sostiene. “Cuando ves que un personaje se parece a tu tío Manel, te sientes como en casa. Así, el público descubre su propio mundo en la telenovela de turno”. Las nuevas plataformas lo entienden también así: “Desde Netflix en castellano (para España y Sudamérica), se piden proyectos que reflejen siempre el lugar donde se ha escrito; no se sitúa una serie en un espacio neutro, que pueda valer para todo el mundo. Si tú eres de Barcelona, explica cómo se vive en Barcelona”.

El público al que va una serie también ha variado: se ha pasado en Cataluña del formato de la telenovela, que mezcla drama y comedia con costumbrismo (“para toda la familia, tipo Ventdelplà”, ilustra Folch), a hacerse para públicos más concretos. Y explica el caso de Nit i dia, donde la protagonista, para liberar tensiones, seducía a desconocidos: algo que el público tradicional de la cadena no estaba preparado para ver.