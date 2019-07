“Fray Perico emociona a todos por su sencillez”

El escritor y maestro Juan Muñoz (Madrid, 90 años) es el culpable de que miles de niños se enganchasen a la lectura. Muñoz es el autor de la saga de Fray Perico y su borrico, que cuenta con nueve tomos (y que en 2019 ha cumplido 40 años). También de El pirata Garrapata, con 16 títulos, y de otros cuentos como Baldomero el pistolero o El corsario Macario en la isla de los dinosaurios. Muñoz todavía escribe a diario a mano y hace acopio de memoria profunda, de donde recaba recuerdos desde su infancia hasta sus éxitos literarios en las últimas décadas.

¿Dónde se formó?

Con 10 años ingresé en el seminario de Ávila, continuando en el de Madrid. Allí éramos cerca de 400. En esa época o hacías una carrera o terminabas siendo cura. Me salí con 17 años porque no era mi vocación. Luego estudié Filología Francesa en la Universidad Complutense.

Su padre le tenía prohibido leer. ¿Por qué?

En esos tiempos, mi padre consideraba que la lectura era una pérdida de tiempo alegando que leyendo no podría ganarme la vida. A la vez, veía que me apasionaba y me compraba en el quiosco una separata de una novela que salía con el periódico cada semana por 30 céntimos. Yo la encuadernaba. Acabé teniendo una gran biblioteca. Y mira, finalmente, sí que me he ganado la vida con la lectura.

¿Qué libro le marcó?

El Quijote, que además era de lectura obligatoria para hacer el ingreso en Bachillerato. Cuando empecé a escribir optaba por lecturas con muchos personajes y acción, que se adaptaban a lo que iba a escribir. Al final escribí mi pequeño Quijote: Fray Perico de la Mancha.

¿Cómo nacen sus primeros cuentos?

A base de escribir. Se lo pasaba a mi mujer y ella lo transcribía a máquina. Tenía 25 años, era profesor de Literatura y se celebraba el concurso literario Doncel, que presidía Fraga Iribarne, por entonces Ministro de Información y Turismo. Me di cuenta de que la inscripción terminaba al día siguiente y me pasé la noche escribiendo. Cogí tres bocetos de historias, las acabé y las ensamblé. Y gané el concurso entre más de 100 personas, me pagaron 10.000 pesetas y me editaron el libro. Se llamó Las tres piedras y otros cuentos.

¿Y cuál fue el germen de sus grandes éxitos?

Seguí dando clase y escribiendo. Entonces se leía mucho. En Editorial SM también publicaban Consuelo Armijo o María Puncel, éramos dos o tres escritores notorios.

¿Fray Perico se inspira en alguien real?

Se me ocurrió por casualidad, una Navidad en un concurso de belenes en el que participaba mi colegio. Ganamos. El premio era un libro de la biografía de san Francisco, que me inspiró. También me inspiré en fray Junípero, en san Antonio de Padua, que no dudaba en predicar a los peces. Fray Perico no lo escribí de un tirón: me costó años, mucho trabajo y perseverancia.

¿Por qué cree que triunfó Fray Perico?

Creo que emociona a las viejas y nuevas generaciones por su sencillez. La clave del éxito es que el relato es ameno, gracioso y que hace agradable y divertida la lectura

¿Qué me dice de El pirata Garrapata?

Una de las cosas más graciosas que hay es la vida de un marino: luchas feroces, viajes y aventuras en el mar. Eso y el interés por la España del siglo de Oro me inspiraron.

¿Le han propuesto adaptar sus personajes a la tele o al teatro?

Mis novelas son perfectas para cualquier tipo de difusión. Se han realizado obras de teatro de Fray Perico e incluso los alumnos de distintos colegios han adaptado mis obras.

¿Nunca ha escrito libros para adultos?

Tengo algunos relatos escritos sobre la guerra.

Ha vendido millones de libros, ¿nunca estuvo tentado de dejar la enseñanza?

Durante una época dejé la enseñanza por la tarde, pero luego volví. La escritura y la enseñanza se compatibilizan muy bien.

¿Sigue escribiendo?

A diario. Tengo listas muchas historias para publicar.

¿Cómo ve el futuro de la industria de los libros?

Siempre habrá libros físicos, dado que los lectores quieren palparlos físicamente y sentirlos.

Más de dos millones de libros vendidos Juan Muñoz ha vendido más de dos millones de libros entre todas sus sagas. Entre ellas destaca Fray Perico y su borrico, editado por Barco de Vapor y que acaba de cumplir 40 años: ha despachado más de un millón de tomos. Por este libro, el escritor recibió en 1979 el premio Barco de Vapor de SM.

