La ANC pierde influencia política ante la división de los partidos independentistas

La respuesta ciudadana y política a la sentencia del juicio al procés, aún sin fecha, es una de las grandes incógnitas que marcará la vida política de los próximos meses. Dentro del independentismo está instalada la idea de que la sentencia ya está escrita. La situación de los políticos en prisión preventiva, algunos desde hace 643 días, es quizá uno de los únicos factores que mantiene unido al secesionismo catalán.

La ANC, fundada en marzo de 2014, jugará un papel clave en esa respuesta. La entidad acepta que no tener afectados por los procesos judiciales hace que tengan una visión distinta y que ha obligado a “aprender colectivamente” a “luchar bajo la represión”.

Desde hace semanas, el president Quim Torra realiza una ronda de contactos con entidades y partidos para lograr un acuerdo sobre cuál debe ser la respuesta a la sentencia. La propuesta de la Assemblea fue clara: “La mejor respuesta es hacer la independencia, pero esta vez no podemos fallar”, dijo Paluzie el pasado 4 de junio. Un postulado que, por ejemplo, no encaja con la idea de ERC de hacer crecer la base social del independentismo y que enfrentaría las posiciones que viven en Junts per Catalunya.