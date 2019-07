El 52º Festival de Sitges homenajeará a Sam Neill

Polvo del desierto y hierro oxidado. El ambiente post-apocalíptico de Mad Max enmarcará la 52ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, en Sitges. Más de 40 películas forman parte del primer avance de los filmes que se podrán visualizar del 3 al 13 de octubre, un conjunto de producciones audiovisuales que cada vez son más transgresoras y que exploran y apuntan hacia otros géneros, más allá del thriller y el terror que han predominado históricamente en el certamen.

“¿Cuáles son los límites de lo fantástico? No lo tenemos claro”, aseguró ayer en la rueda de prensa Ángel Sala, director del festival. “Nuestra programación quiere interpretar la realidad de otra manera e incentivar el debate entre el espectador y la crítica de lo que forma parte o no del género”.

Sam Neill fue el primer nombre que reveló Sala. El actor neozelandés, conocido por sus papeles en películas incombustibles como La posesión (1981) y Parque Jurásico (1993), recibirá el premio honorífico por su larga y exitosa carrera. Sitges 2019 también galardonará al director italiano Pupi Avati, que recibirá el Premio Nosferatu.

Cine “heterodoxo”

Si bien aún se desconoce qué película abrirá el certamen, entre los títulos confirmados se encuentran 3 From hell, de Rob Zombie, con el retorno de la familia Firefly de Los renegados del diablo; el thriller sobrenatural Daniel isn’t real, trabajo de Adam Egypt Mortimer, que vuelve al festival después de Some kind of hate; y Bloodline, el terror familiar sangriento dirigido por Henry Jacobson.

Las mujeres directoras ocuparán un espacio significativo en Sitges 2019 con un buen puñado de títulos, como la historia cómica de venganza en la edad medieval Judy and Punch, dirigida por Mirrah Folkes, y la post-apocalíptica Riot Girls, de la canadiense Jovanka Vuckovic, que combina violencia, acción y romance queer.

En el festival también sobresaldrán las propuestas filmográficas catalanas y españolas con vocación internacional, como Cuerdas, de José Luis Montesinos, y Ventajas de viajar en tren, en la cual aparecerá un destacado elenco capitaneado por Belén Cuesta y Quim Gutiérrez. Por otro lado, el cine de animación tendrá protagonismo de la mano de Eiichiro Oda, con One Piece Stampede, nueva entrega del mediático manga.