De Lara archiva la denuncia del CSIF contra la López Orozco y Lara Méndez

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta tras la denuncia del sindicato CSIF contra la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y su predecesor en el cargo, Xosé Clemente López Orozco, por el nombramiento del puesto del letrado asesor del Ayuntamiento. Según ha recordado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la denuncia archivada, que también iba contra una funcionaria municipal, había sido interpuesta en 2016 por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a consecuencia de la cobertura de este cargo.

El auto con fecha de este viernes, señala que este puesto no fue cubierto de forma adecuada ya que, en reiteradas ocasiones, se optó por hacerlo en régimen de comisión de servicios y prórrogas, actuación que fue anulada por diversas sentencias de los juzgados de lo Contencioso-administrativo y del TSXG. Con todo, la magistrada considera que "aun existiendo un quebranto de la legalidad", "el mismo no reúne los presupuestos precisos para que se pueda hablar de delito de prevaricación", al concurrir circunstancias especiales que determinan la ausencia de responsabilidad penal.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza indica que no consta que ni el secretario ni los restantes técnicos y asesores advirtiesen de la ilegalidad de la forma de cobertura de dicho puesto a través del sistema de comisión de servicios.

Además, expresa que tampoco queda acreditado que pudiera existir un "interés personal ajeno al interés público" en asignar la comisión de servicio a la funcionaria investigada "ni mucho menos" que su designación estuviese guiada por el fin de "mejorarla económicamente".

"Corregida ya en vía contencioso administrativa, no se aprecia una actuación caprichosa, arbitraria o injusta que exige la responsabilidad penal", apunta. También señala que Lara Méndez no participó en los nombramientos anulados de la funcionaria como letrada asesora y considera que el "supuesto retraso" en el cumplimiento de las sentencias sobre este puesto "no es tal".

Con el sobreseimiento provisional de esta causa ya son siete los procesos en los que el que fuera alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, ha sido desimputado. Con todo, aún le queda pendiente una investigación sobre la ORA y otra sobre el Garañón, la urbanización paralizada en el parque Rosalía de Castro y por la que también está investigado el exsecretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Además, este fallo tiene lugar en un contexto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, está a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida sobre su recurso contra la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta "muy grave de desatención de las competencias judiciales", lo que implica la pérdida de destino.