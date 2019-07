Torra ficha al exalcalde Joan Clos para el Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible

Joan Clos, ex alcalde de Barcelona y ex ministro de Industria.

El exalcalde de Barcelona, Joan Clos, ha sido fichado por el gobierno de Quim Torra como experto en el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya (CADS), un organismo de participación y consulta del Govern en relación con las políticas que tienen incidencia sobre el medio ambiente. La incorporación de Clos se aprobó en el consejo ejecutivo del pasado viernes, informa La Vanguardia. El exalcalde de la capital catalana fue contactado hace meses para ese asesoramiento por el departamento de Acción Exterior de la Generalitat y la propuesta la esbozaron primero Ernest Maragall -anterior titular- y Alfred Bosch, actual consejero. “Esto no tiene nada que ver con la política ni con el procés, me propusieron formar parte como asesor del CADS por mi experiencia y visión después de mi etapa al frente de la ONU-Habitat”, ha explicado a este diario.

Alcalde de Barcelona desde 1997 a 2006, Clos fue ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2006 y 2008 para ser nombrado embajador de España en Turquía. En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas le nombró director ejecutivo de ONU-Habitat, la agencia que aborda el desarrollo de los asentamientos humanos. Hace más de un año que Clos acabó con esa responsabilidad y regresó a Barcelona. “Si me proponen aportar mi experiencia y conocimiento en estrategias para el desarrollo sostenible no me puedo negar”, afirma. Se trata de una colaboración no retribuida y que se ciñe a unas cuantas reuniones al año del CADS. “Las cuestiones centrales hoy en día son las mismas en todo el mundo, la definición de políticas eficaces del desarrollo sostenible y las medidas que hay que tomar para contrarestar el cambio climático. Es un largo camino a recorrer”, considera.

Clos opina, también, que hay que ir más allá de los enunciados y pasar al diseño de estrategias que sean a largo plazo: “es un error enfocar estas cuestiones con plazos políticos de mandatos o legislaturas, hay que elevar la mirada”. Será asesor del CADS durante dos años, el mismo periodo del empresario Ramon Roca Enrich, presidente del Grupo Ros Roca, dedicado a la fabricación de productos destinados a la recogida y tratamiento de residuos, que también se ha incorporado como asesor a ese órgano consultivo.