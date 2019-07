Quim Torra admitió ante TSJC: “Sí, desobedecí”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, admitió en mayo pasado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desobedeció la orden "ilegal" de un órgano "incompetente" como la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos porque se debe a un "mandato superior" de la ciudadanía. TV3 ha publicado este jueves un audio con la declaración íntegra de Torra del pasado 15 de mayo, una grabación que el juez del TSJC Carlos Ramos advirtió que no entregaría a las partes hasta que hubiera finalizado la campaña de las elecciones municipales y europeas, para evitar su "instrumentalización".

"Para entendernos, sí, desobedecí porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía, en la defensa de los derechos humanos", reconoció Torra, a preguntas del magistrado, ante quien asumió que todas las decisiones que se tomaron sobre las órdenes de la JEC de que retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los políticos presos fueron suyas. Torra admitió ante el juez que fue el "responsable de todas las actuaciones" que se adoptaron, como sustituir los lazos amarillos por unos blancos para intentar sortear la orden de la Junta Electoral, si bien reconoce que este cambio "en el fondo, no tuvo ninguna relevancia", ya que siguieron enviando "el mismo mensaje".

"Yo me veía en la obligación o creo que es mi deber como presidente de la Generalitat, garantizar los derechos de toda la ciudadanía y, por lo tanto, garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía, que en esos momentos se expresaba con una pancarta que ponía 'Libertad presos políticos, retorno de exiliados" y con un lazo", subrayó. En su interrogatorio, Torra insistió ante el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que la orden dictada por la JEC era "manifiestamente ilegal", ya que no era "en absoluto" un "órgano competente".

"(La Junta Electoral) no era una autoridad superior a mí. La orden también implicaba, si se hubiese tenido que cumplir, unas competencias que yo no disponía en absoluto como presidente de la Generalitat", alegó. Según el presidente catalán, la JEC le pedía que dictara una orden -para que se retiraran los lazos amarillos y pancartas a favor de los presos de todos los edificios públicos- sobre la que considera que no tenía competencias y que además lo hizo con unas "ambigüedades" que le provocaron una "indefensión absoluta".

De hecho, Torra adujo ante el juez que en las alegaciones que presentó la Generalitat a la JEC aportaron una relación de más de 135 folios con los bienes inmuebles afectados por la medida, donde cree que se demostraba la "imposibilidad absoluta" de cumplir con las directrices del árbitro electoral. Es más, en su declaración, Torra aseguró que lo que pretendía la Junta Electoral era que acabara sentado ante un juez, "bien porque desobedecía o bien porque prevaricaba".

Durante el interrogatorio por parte del fiscal superior, Torra alegó incluso que era el ministerio público quien tendría que haber dicho desde "el primer momento" que las órdenes de la JEC eran actos "nulos" emitidos por un tribunal "manifiestamente incompetente".

"Apelo a la responsabilidad que tiene el ministerio fiscal, como garante de la legalidad, de haber sido él quien hubiese puesto de manifiesto que estábamos ante este hecho. Yo me encuentro aquí, declarando ante el TSJC, a raíz de una resolución de la JEC, que no era el órgano competente", indicó Torra, que precisó que a quien correspondía advertirle era a la Junta Electoral Provincial. En un auto del pasado 27 de junio, el magistrado Carlos Ramos dejó a Torra a un paso de juicio por desobediencia al concluir que la posibilidad de cumplir los mandatos de la Junta Electoral Central estaba "perfectamente" a su alcance y, pese a ello, optó por "persistir en la desobediencia".