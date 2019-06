El Govern evita debatir las injerencias de Torra en los pactos electorales

La reunión semanal del Ejecutivo catalán no ha tratado las injerencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en los pactos de cara a formar gobiernos municipales el pasado sábado. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha negado en dos ocasiones que el tema haya salido en el encuentro de los consejeros. El pasado fin de semana, Torra hizo un tuit pidiendo sólo acuerdos entre formaciones independentistas e incluso llamó a la alcaldesa de su municipio natal, Santa Coloma de Farners (La Selva) para evitar un pacto entre Junts per Catalunya y el PSC.

Budó ha asegurado que la unidad del independentismo está intacta pese a los reproches de Junts per Catalunya respecto a que Esquerra optó por pactar al PSC en algunos sitios claves como Sant Cugat, arrebatándole la alcaldía a los neoconvergentes. Preguntada sobre si las presiones de Torra han sido debatidas en el seno del Govern y si esa actitud era propia de un presidente de la Generalitat, la portavoz se ha limitado a decir que son temas que han de responder los partidos y que no se han tratado en la reunión semanal del Ejecutivo catalán.

El pasado domingo, Torra tuiteó: "Se han elegido alcaldes independentistas con gobiernos republicanos y me alegro. Pero también ha habido pactos incomprensibles con partidos del 155. Lo lamento". El PSC y Junts per Catalunya, sin embargo, llegaron a varios acuerdos. Por ejemplo, eso permitió a los neoconvergentes mantener la alcaldía de Vilafranca del Penedés.

Pero Torra no se limitó al Twitter sino que optó por la acción directa. El pasado viernes, llamó a la candidata de su partido, Susagna Riera (Junts per Catalunya), para pedirle que no pactara con el PSC para ser alcaldesa y negociara con Esquerra. La intervención del president provocó, que trascendió durante el pleno de conformación en el Ayuntamiento, generó un debate y gritos durante la sesión. Finalmente la hermana y la cuñada del president se levantaron airadas durante el pleno y retiraron su retrato de la pared.