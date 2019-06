La Cámara de Comercio de Barcelona ya tiene su primer presidente independentista

Joan Canadell es desde este lunes por la mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. El propietario de la cadena de gasolineras Petrolis Independents, principal promotor de la candidatura independentista Eines de País que se impuso en las elecciones camarales (en las que participó menos del 5% del censo), ha recibido los votos de 36 miembros del pleno, en una ceremonia a la que han asistido solo 54 de los 60 vocales. Canadell releva a Miquel Valls tras 17 años en el cargo.

Canadell, con un lazo amarillo en la solapa de la americana, no ha escondido durante su discurso su convencimiento de que solo se podrá desarrollar "el máximo potencial de las empresas y la economía catalana" cuando Cataluña se convierta "en un Estado". Ha añadido, no obstante, que "mientras no lo seamos, podemos hacer mucho" por la actividad económica.

Canadell contará como vicepresidenta primera a Mònica Roca, que en el tercer año del mandato se convertirá en la nueva presidenta de la corporación, con el objetivo de conformar una presidencia paritaria.

El nuevo presidente ha reclamado el apoyo de todos los miembros de la Cámara y no solo a los 31 miembros de Eines del País, al considerar que así se "refuerza" la corporación empresarial y ha llamado a todas ellas a formar parte de las diferentes comisiones de trabajo. "Con 31 votos [favorables a nuestra candidatura] debilitamos nuestra candidatura", ha dicho.

No ha habido apenas palabras a la política en su discurso, en el que sí que ha deslizado la idea de crear consultas internas. Mediante estas, aseguró semanas atrás, pretenden decidir si se declara a Felipe VI persona non grata o si la Cámara de Comercio debe participar de forma activa en el proceso independentista que defienden formaciones políticas como Junts per Catalunya y ERC.

Un abogado en representación de las candidaturas lideradas por Carlos Tusquets y Ramon Masià ha tratado de paralizar la formación del pleno. Ha hecho entrega a la secretaria del Departamento de Empresa, Marta Felip, de un escrito comunicando el recurso de alzada presentado el pasado jueves, con el objetivo de suspender la conformación del nuevo pleno hasta analizar sus impugnaciones al proceso electoral.