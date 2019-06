PSOE y Cs firman un pacto de gobierno en A Cañiza tras 43 años de mandatos populares

El candidato del Partido Socialista en A Cañiza, Luis Piña, será alcalde en la localidad pontevedresa tras llegar a un pacto de gobierno con el único concejal electo de Ciudadanos, tras 43 años de alcaldías populares. El acuerdo de gobernabilidad se ha firmado este jueves, un día después de que en el ayuntamiento ourensano de Taboadela, el pacto también de PSOE y Cs apease al PP de un gobierno local que ostentaba desde 1972.

En el caso de A Cañiza, las elecciones municipales dejaron al PP como primera fuerza política, con un 45,8% de los sufragios y 6 ediles, pero con el mismo número de concejales que los obtenidos por el PSOE (6). El empate lo deshace así Ciudadanos, que obtuvo un edil. El acuerdo anunciado este jueves cierra la etapa de más de cuatro décadas de mandatos de la formación 'popular', primero con César Mera desde 1976 hasta 2011 y después con Miguel Adolfo Domínguez, desde 2011.

El candidato del PSOE, Luis Piña, también secretario de organización del partido en la provincia de Pontevedra, ha valorado el acuerdo como reflejo del "cambio que querían la mayoría de los vecinos", que optaron tanto por el PSOE como por Ciudadanos y por la cuarta fuerza, A.C., que no obtuvo representación. "Iniciamos contactos al principio de esta semana, con conversaciones bastante intensas y largas, pero dimos por concluido esta mañana el pacto", ha explicado.

Luis Piña ha destacado que tras más de 40 años de gobiernos populares, ahora asumirá el PSOE el gobierno municipal, con lo que se "culmina el cambio", que también "era el compromiso de Ciudadanos a nivel municipal".

José Antonio Estévez, concejal de Cs, ha explicado que "Ciudadanos apuesta por el cambio en A Cañiza", "lejos de intereses personales y egoístas", con un acuerdo que "se realiza desde la sensatez para la regeneración, nuevos horizontes de progreso y en el que prevalecen los intereses generales del pueblo".

El edil de Ciudadanos ha insistido en que habrá un gobierno unido y que en pocos meses se apreciará un principio de cambio. "Somos transparentes y venimos sin mochilas, por eso hacemos públicos los puntos claves del acuerdo alcanzado", ha concluido.

El acuerdo con el PSOE establece que Estévez será segundo teniente de alcalde y concejal de "Innovación e identidad" e incluye, según ha informado Cs, distintos compromisos para impulsar mejoras en ámbitos como la industria o la sanidad.

La "traición" de Ciudadanos

El secretario xeral del Partido Popular provincial de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, ha tachado de "ilógico" el pacto alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos. Cores Tourís recuerda que "los líderes nacionales de Ciudadanos consideraron esta semana al PP como socio preferente para llegar a acuerdos".

Sin embargo, frente a esta postura del partido de Albert Rivera, no se ha alcanzado un acuerdo en A Cañiza, a pesar de la "voluntad" del PP de establecer un "pacto estable". Para el PP, esto demuestra "una vez más" que Ciudadanos "no es un partido de fiar. O sus líderes nacionales no estaban diciendo la verdad cuando hablaban del Partido Popular como socio preferente o lo normal sería que hubiesen impedido este pacto difícil de entender, sobre todo viniendo de un partido con un líder que ha hecho de la crítica al PSOE su razón de vida".

Los populares han explicado que ya habían iniciado conversaciones en los últimos días con Ciudadanos para alcanzar un pacto de gobierno pero, ante su "sorpresa", se canceló la reunión que estaba previsto que mantuviesen ambas formaciones. "Tendrán que explicar con claridad qué fue lo que llevó a Cs a traicionar una vez más sus propios anuncios", ha señalado el secretario xeral del PP provincial.