“Estamos en auge: los calvos tenemos nuestro mercado”

Alejandro Pinacho (Madrid, 30 años) es un titiritero invisible. Su trabajo consiste en hacer humor con las cuentas de las redes sociales de La Vida Moderna (Cadena Ser) y La Resistencia (Movistar). Ha creado un estilo propio, una nueva forma de hacer reír a través de Instagram y Twitter:

El 22 de junio cumplirá 31 años.

Y de Madrid de toda la vida. Me crie en la Prosperidad. De pequeño fui al Claret, un colegio concertado cristiano, pero muy apartado de todo eso. De hecho, cuando falleció mi padre hicimos unas jornadas de convivencia. Esto lo cuento por primera vez. Resulta que el cura, que también era nuestro tutor, iba habitación por habitación…

Nada raro. Hablaba con todos y, tras fallecer mi padre, se acercó a mi habitación y me dijo: ‘Alejandro estoy muy preocupado. No has compartido prácticamente nada y ahora estás viviendo un momento delicado. ¿Qué vas a hacer cuando recibas la llamada del señor?’ Le dije: ‘pues supongo que estará comunicando…’

Directo al confesionario.

(Ríe) Alguna vez que otra me lo recordó. De eso hace ya más 15 años. Era un adolescente.

¿Qué le pasó a su padre?

Falleció de golpe. Mi padre era alcohólico, estaba medicado, y un día se le fue de las manos. Es un capítulo de mi vida que ya he superado.

¿Qué tal le trata Madrid?

Vivo en Argüelles con dos de mis mejores amigos. Llevamos cuatro años en el mismo piso. Nuestra estrategia consiste en pagar escrupulosamente el día 1 de cada mes. Pagamos 1.100 euros y nunca nos lo ha subido.

Qué suerte.

La casa nunca se puso en Idealista. Siempre la hemos ido heredando entre amigos.

Rara avis en Madrid.

Y tanto.

Como diría su jefe David Broncano: ‘¿Cuánto dinero tiene?’

(Ríe) Tengo tres trabajos. Estoy muy contento con todo lo que hago. Mi elección de tener tres empleos forma parte de una situación complicada para los jóvenes. Estamos ligados a la precariedad. En muchos casos te valoran por la edad que tienes y no por los conocimientos.

Pero... ¿cuánto dinero tiene?

(Ríe) Eso solo lo responderé si me entrevistan en La Resistencia.

¿Se puede vivir en Madrid con 1.000 euros?

Con malabares. Independizarte en Madrid con eso es imposible. Renunciarías a tu vida personal: cine, teatro, viajes. Asusta mucho. Ahora estoy mirando para vivir solo y no encuentro nada.

Le llaman zorro. Los zorros cazan mucho por la noche...

(Ríe) Bien, estoy bien. Estoy bien así.

¿Le ha multado Carmena alguna vez?

No, nunca. Hoy me he metido con la bici por la acera, pero ha sido un tramo muy breve.

¿Es más de BiciMad o de Car2Go?

(Ríe) Bicimad. Pero mira, ahora estoy yendo a clases de conducir para recordar cómo se hacía. ¡Llevaba 10 años sin coger un coche! Estoy volviendo a ello y la verdad, muy bien.

¿Va por Madrid Central?

No, de momento. El profesor es bueno.

¿Cuánto valen las clases?

24 euros. Lo primero que me dijo fue: ‘móntate y arranca, que yo te voy observando’. Y así estamos.

Un plan sin fisuras. ¿Le han pitado?

El martes pasado. En Madrid van a tope, hay muy poca paciencia.

¿Qué le parece el resultado electoral?

Muy mal. Llega una era de horror, pero una oportunidad para la comedia.

¿Dónde hay más vida moderna en Madrid?

En Usera. En esta zona se están dando unos choques culturales muy bonitos, pero la modernidad siempre será del centro.

¿Y la resistencia?

En Vallecas, sin duda.

Es del Madrid, ¿qué tal con Gerard Piqué en el programa?

Un tío cojonudo. En España nos tomamos muy en serio el fútbol y hay que relajarse.

Está todo el día en redes sociales, ¿le han censurado?

Alguna vez me han dicho que no apretara el acelerador.

Presume mucho de calva, por cierto.

Los calvos estamos en auge. Tenemos nuestro mercado. Y si queremos enmoquetarnos nos vamos a Turquía. La clave de todo es tener confianza en uno mismo.

Miles de seguidores en Instagram La cuenta de Instagram de La Resistencia tiene más de 700.000 seguidores

(@laresistenciacero). Y la red social de la La Vida Moderna (Cadena Ser) suma más de 500.000 entre Twitter, Facebook e Instagram. “David Broncano me dio completa libertad desde el primer momento. Le debo mucho”.

