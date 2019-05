Torra urge a los grupos a negociar los Presupuestos de la Generalitat

La vida política vuelve a la normalidad en el Parlament tras el paréntesis de las elecciones de los últimos meses. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha sometido este miércoles a una nueva sesión de control en la Cámara catalana y ha pedido al resto de los grupos que se sienten a negociar unos Presupuestos. El Ejecutivo catalán funciona con las cuentas prorrogadas. Torra ha respondido así a una pregunta de la CUP, en la que le solicitaban mejorar la condición de los profesores universitarios. Los socialistas también le han criticado por no tener unas cuentas y han considerado que su no aprobación ejemplifica "el no gobierno" del 'president'. Torra ha respondido que los resultados de las últimos comicios refuerzan al Govern.

"¿Cuánto tiempo tardarán en pasar estos profesores asociados a categoría laboral?", ha preguntado el diputado anticapitalista Vidal Aragonès. Torra le ha respondido que su Gobierno trabaja en solucionar "unas reclamaciones legítimas y razonables" y ha cargado contra el Ejecutivo central, al que ha culpado de "hacer lo mismo que Montoro: hacer un decreto y no dotarlo económicamente". Con todo, el 'president' ha extendido la mano al resto de fuerzas parlamentarias para aprobar las cuentas y así tener más dinero. "Volvamos a sentarnos para negociar los Presupuestos".

La falta de unas cuentas también ha sido una de las críticas lanzadas por los socialistas en su turno de pregunta. El líder socialista Miquel Iceta ha pedido a Torra un balance de su primer año de Gobierno tras afearle la mala gestión en programas como el despliegue de la renta garantizada de ciudadanía, la crisis en la atención de los menores inmigrantes no acompañados o el sobre esfuerzo de los médicos de atención primaria. "¿Tendremos Presupuesto en 2019? ¿En 2020? Estamos delante un mal Gobierno", ha apostillado el líder socialista.

Llamamiento a la unidad de acción del independentismo

Torra ha asegurado que la gestión de su Govern ha sido refrendada por los resultados de las elecciones generales, municipales y europeas. En estas últimas, según el 'president', el independentismo logró más del 50% de los votos aunque en realidad . Sin embargo, la suma de sufragios solo llega al 49,7%. "Ningún Gobierno en Europa ha tenido un apoyo así, esto es un 'Escolta Europa' de un pueblo que vota libertad, democracia y autodeterminación", ha sostenido Torra.

El 'president' ha aprovechado para usar el buen resultado de los neoconvergentes y republicanos en todas las citas electorales para responder a Ciudadanos. El nuevo líder naranja, Carlos Carrizosa, pidió al Govern "la misma prisa en colgar la pancarta que ataca al país con su mentira sobre los presos golpistas" que en solucionar las listas de espera. Torra le ha recordado que Ciudadanos no ha obtenido ni una sola alcaldía en Cataluña. "Ha obtenido un mejor resultado el PP, que es un partido en liquidación", le ha espetado el 'president'.