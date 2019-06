PSOE y Ganar Alcorcón perfilan un pacto en el bastión del PP en el sur

El cabeza de lista de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, Jesús Santos, recuerda que su formación es la única en los municipios de más de 150.000 habitantes que ha subido en número de votos, tan solo por detrás de Cádiz. “Y eso que Más Madrid-Alcorcón ha conseguido 4.117 votos [el 4,71%] que, si se hubiese sumado otros dos concejales para nosotros y 16 para la izquierda. Habría sido una mayoría aplastante que no se ha logrado gracias a la confusión creada por esa nueva formación”, afirma Santos. Este califica de “ruina absoluta” la gestión realizada por el PP en los últimos ocho años: “El mantenimiento de la ciudad ha sido nefasto, no ha sabido resolver el problema de las basuras, no ha dado salida habitacional a las personas que lo necesitaban, no ha creado empleo estable, …”, concluye el líder de Unidas Podemos.