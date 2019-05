Salvador será vicepresidenta de las Cortes y Mata y Ferri repetirán como portavoces del PSPV y de Compromís

La actual consejera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración Del Territorio, María José Salvador, será la persona propuesta por el PSPV para ocupar la vicepresidencia de las Cortes, mientras que Carmen Martínez, que ha ocupado ese cargo en la última legislatura, tendrá un papel más político como adjunta del síndic, cargo en el que que repetirá Manolo Mata.

Así lo ha acordado la Comisión Ejecutiva Nacional en la reunión que han mantenido en la sede del PSPV, en la que se han perfilado los encargados de poner voz al grupo en Les Corts durante los próximos cuatro años. Así, Mata estará acompañado por tres adjuntos: Carmen Martínez, Alfred Boix y Sabina Escrig.

Sobre la propuesta para situar a Salvador en la Mesa de las Cortes, el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha explicado que se reconoce así la labor que ha desempeñado en la conselleria, que ha sido "espectacular, con unas leyes que las futuras generaciones agradecerán", como la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat (LOTUP) o las de protección del litoral y la huerta, además de haber tenido que afrontar "muchos de los desmanes del PP, pagando las ayudas a la vivienda".

Según ha indicado, ese puesto en la Mesa "en un parlamento tan complicado como este" supone una labor "importantísima". Dado que ambos cargos son incompatibles, ha señalado Mata que tras su previsible elección este jueves en la sesión constitutiva de Les Corts dejará de ser consejera y el presidente, Ximo Puig, asumirá sus funciones, como ya hizo durante su permiso de maternidad. "Más o menos hemos respetado el trabajo que ha hecho todo el mundo y es una apuesta clara de futuro", ha subrayado.

En la reunión de la dirección, ha señalado el socialista, se han evaluado "14 o 15 nombres para las sucesivas mesas de negociación que pueda haber del pacto del Botànic".

De la mesa negociadora para el futuro pacto de gobierno formarán parte la secretaria de Acción Electoral, Toñi Serna; el secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial, Carlos Fernández Bielsa; el secretario de Preparación del Futuro, Francesc Colomer; la secretaria de Ciudadanía y Valores Republicanos, Ana Barceló; la secretaria de Crecimiento y Ocupación, Blanca Marín; la secretaria de Justicia Social, Concha Andrés; la secretaria de Igualdad, Rosa Peris; el secretario de Valencianismo y Federalismo, José Chulvi, y la secretaria de Medio Ambiente e Infraestructuras, Sandra Martín.

También estarán en ella la presidenta del partido, Juana Serna, Alfred Boix, Ciprià Císcar, Arcadi España, Inma Sánchez, María Diago y María José Salvador.

Según el calendario que manejan, hasta el 28 o 29 de mayo se realizará la evaluación del Botànic, qué aspectos hay que mejorar en cuanto a arquitectura institucional, dónde se han cometido errores y qué "protocolos puede haber para la convivencia de diversas posiciones en algunos asuntos".

Entre el 29 de mayo y la investidura, que podría ser en torno al 7 u 8 de junio, se podrá definir ya "claramente" una mesa de calendario, de programa, de arquitectura institucional y de concretar quiénes formarán parte del gobierno, "que al fin y al cabo es una decisión del presidente", ha concluido Mata.

Por su parte, el grupo parlamentario de Compromís en las Cortes ha designado este miércoles a Fran Ferri para continuar como síndic de la formación en la X Legislatura que comienza este jueves con la aprobación de la Mesa en la cámara, periodo en el que estará acompañado por los portavoces adjuntos Juan Ponce, Mònica Alvaro y Aitana Mas, esta última que se estrena en el cargo.

Asimismo, en la reunión, además de elegir la dirección del grupo, se ha aprobado proponer a Enric Morera para volver a presidir Les Corts, como se anunció este martes en la primera reunión a tres bandas que mantuvieron Ximo Puig (PSPV), Mónica Oltra (Compromís) y Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) para conformar un nuevo Consell.

Al respecto, Ferri ha señalado, en declaraciones a los medios, que "en política los tiempos son importantes" y ha admitido que "no sienta bien que se anuncien decisiones" no tomadas. No obstante, ha aclarado que lo que quisieron comunicar tras la primera reunión oficial a tres bandas fue la propuesta que él le trasladó por la mañana a la vicepresidenta en funciones y líder de Compromís, Mónica Oltra, y que ella comunicó en el encuentro a Puig y Dalmau.

De modo que ellos "no hicieron otra cosa que trasladar lo que yo le había trasladado". Con todo, ha señalado que aunque "nunca siente bien que se anuncien decisiones que todavía no se han aprobado, evidentemente la última palabra la tenía el grupo parlamentario que ha decidido que sea así". Ferri ha subrayado que estos dos acuerdos se han adoptado sin necesidad de votación porque había "unanimidad".