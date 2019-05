Ana Menéndez, presidenta de la Federación de AAVV de Barcelona. a.l.c.

Ana Menéndez es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona desde 2015.

¿Qué le pide al nuevo alcalde?

Le pido que asuma dos grandes retos y dos grandes pactos de ciudad que son necesarios. Por un lado, la emergencia habitacional que es una evidencia en la que deben volcarse grandes esfuerzos y muchos recursos. El otro gran pacto es el de la emergencia climática.

¿Cuál es el principal problema de Barcelona y como debe combatirse?

Por la urgencia y la cantidad de gente afectada, el de la vivienda es un problema que está expulsando muchos vecinos, está provocando continuas rotaciones de gente que es incapaz de asumir las condiciones de los nuevos alquileres y que suponen recursos a la ciudad. Personas que acaban en situación de exclusión.

¿En qué barrio vive y en que barrio le gustaría vivir?

Vivo en Poble Sec y es el lugar donde me gusta vivir porque lo he escogido.

¿Cuál debería ser el gran proyecto de la ciudad en estos próximos años?

Un proyecto que permita reequilibrar las grandes desigualdades que la crisis ha provocado en la ciudad. Es intolerable que haya diez años más de esperanza de vida en Pedralbes que en Nou Barris.

¿Está a favor o en contra del turismo?

A favor de regular el turismo como un activo de la ciudad pero un turismo que no expulse a los ciudadanos de Barcelona. Un turismo que no haga la vida imposible, que no altere la salud de la ciudadanía, que no expulse al comercio de proximidad… un turismo que no sea masivo, que sea de calidad… Actualmente tenemos un modelo totalmente insostenible y es una evidencia que debemos ir hacia el decrecimiento turístico.

¿Cuál es el mejor lugar de Barcelona?

Si tengo que quedarme con uno, me quedo con el antiguo jardín botánico de Montjuïc. Una antigua cantera en la que te reencuentras con la naturaleza, un lugar de meditación, un lugar donde encontrarte con unas condiciones de silencio que encuentras en pocos lugares de la ciudad.