El Consell reduce las tarifas de las ITV al 62% de los vehículos

El pleno del Consell ha aprobado este viernes las nuevas tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana, que suponen una reducción del coste de este servicio para el 62,29% de los vehículos. La medida entrará en vigor una vez se publique en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Las tarifas aprobadas por el Consell, aplicables a la prueba de emisiones de gases contaminantes y a la prueba de emisión sonora, se traducen en una bajada del 22,34 % respecto a los precios anteriores al acuerdo del Consell de 2014 (en este caso bajan todas las tarifas) y de un 6,32 % respecto a las tarifas establecidas en el acuerdo de 2014 (en este caso en general bajan las de emisiones contaminantes de los vehículos diesel y suben las de vehículos gasolina).

Estas nuevas tarifas suponen un precio medio ponderado de 43,58 euros, de manera que un 62,29 % de los vehículos verían reducida de manera sustancial la tarifa y únicamente un 25,98 % la verían incrementada.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha detallado, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del ejecutivo valenciano tras las elecciones autonómicas del 28 de abril, que esta descenso de tarifas es "especialmente relevante" en los vehículos dedicados al transporte pesado de mercancías y autobuses.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también ha asegurado que el Gobierno del Botànic "ha sido el más estable de toda la historia del autogobierno" valenciano y también el más prolífico por producción legislativa.

Sobre los posibles pactos para la conformación del nuevo Ejecutivo, Oltra ha precisado que "las personas y la estructura la han de negociar los partidos, y el Consell, que está en funciones, hará muy bien en mantenerse al margen".

Por lo que respecta al balance de legislatura, ha insistido en que "son datos objetivos que el actual Consell ha sido el más estable y el más prolífico de la historia del autogobierno, ni tan solo cuando se construía el autogobierno hubo tanta producción legislativa".

Sobre la hipotética estructura del nuevo Consell, Oltra ha afirmado que no sabe si será la misma: "no somos inmovilistas, y no es que yo sea un lince, pero parece que la composición del Gobierno tendrá tres actores, y algo se tendrá que reinventar, que siempre está bien, pero teniendo en cuenta que el balance del actual modelo es muy positivo".

Preguntada sobre su papel como portavoz del Consell, Oltra se ha mostrado satisfecha por haber tenido la oportunidad de "interactuar e informar a la ciudadanía", y ha agregado que siempre se ha preguntado qué quiere decir "tener un perfil más político", porque ella no conoce nada más político que "tener impacto en la vida de la gente que lo tiene más difícil o es más vulnerable".

De esas palabras, ha insistido, no se puede deducir que se postule para mantener alguna de las áreas de gestión que han estado bajo su responsabilidad durante la legislatura.