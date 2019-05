ERC deja en el aire la designación de Iceta como presidente del Senado

El nombramiento de Miquel Iceta como presidente del Senado, anunciada esta mañana, puede estar en riesgo si no supera el trámite del Parlamento catalán que debe aprobar su designación como senador autonómico, para lo que se requiere la mayoría simple de los diputados. Esa mayoría, de momento, no está garantizada y Esquerra Republicana ha anunciado que no está en disposición de apoyar la candidatura de Iceta al Senado. El resto de los grupos parlamentarios no se han pronunciado todavía sobre una cuestión que hasta ahora no se discutía. Cada grupo parlamentario tiene potestad de designar su senador autonómico y eso es lo que se ha planteado: la sustitución de José Montilla por Miquel Iceta. "Lo normal era que los grupos también respaldaran los candidatos, no se cuestionaba porque había fair play . Ahora parece que estamos en otra dimensión", reconocían desde el PSC. La designación de José Montilla, por ejemplo, contó con el respaldo de los grupos del Parlament catalán.



Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlament, ha manifestado esta tarde que se habían enterado por la prensa del nombramiento de Iceta y que "no parecía la forma más adecuada de proceder". "Entendemos que tienen ya los apoyos necesarios para sacar adelante el nombramiento que igual ya lo han pactado con Ciudadanos, como han hecho en otras ocasiones", ha añadido. De momento, ni Ciudadanos, y tampoco Junts per Catalunya ni PP, se han manifestado. Esta tarde está prevista la reunión de la junta de portavoces del Parlament para aceptar la renuncia de Montilla y convocar un pleno para la designación de Iceta en el que debería contar con los suficientes apoyos.